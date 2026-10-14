El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d’octubre, el primer després del desnonament de Maricarmen, l’acampada per l’habitatge i la derogació dels decrets del govern espanyol, torna a col·locar el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 34% i el situa amb 11,8 punts d’avantatge del PP. Els d’Alberto Núñez Feijóo perdrien 3,3 punts respecte a l’últim sondeig i es quedarien amb el 22,2% de les paperetes.
Segons l’estudi de l’organisme que presideix José Félix Tezanos, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17,1% dels vots. El Front Ampli/Sumar, amb el 6,1% de les paperetes, guanyaria quatre dècimes, i Podem, amb el 3,1%, en perdria sis. Esquerra Republicana seria sisena força a l’Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts per Catalunya obtindria l’1,1% dels vots, quatre dècimes més que en l’últim sondeig. EH Bildu rebria l’1,3% dels vots, el PNB el 0,7%, el BNG el 0,7% i Se Acabó la Fiesta l’1,8%.
El bloc de la dreta s’imposa a l’esquerra
Segons els resultats que ofereix el baròmetre del CIS –el primer de la convocatòria d’eleccions espanyoles per al 29 de novembre–, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots (22,2% PP, 17,1% Vox i 0,1% UPN), mentre que el PSOE, Front Ampli/Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
El CEO dona la victòria al PSC
L’enquesta del CIS s’ha donat a conèixer el mateix dia que el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) ha publicat la segona onada del 2026. Segons el Baròmetre El PSC guanyaria les eleccions espanyoles a Catalunya amb una forquilla d’entre 18 i 19 escons, seguit d’ERC (10-11), mentre que el PP seria tercera força i obtindria entre 6 i 7 diputats. Després dels populars, Vox obtindria el quart lloc amb entre 5 i 6 escons, seguit de Junts (4-5), Sumar (2-3) i la CUP (0-1); Podem no obtindria cap diputat segons aquesta enquesta, realitzada abans de la convocatòria electoral, dels acords i que la CUP decidís no presentar-se als comicis.