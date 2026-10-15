L’homenatge institucional i polític pel 86è aniversari de l’afusellament de Lluís Companys ha estat marcat de ple per la precampanya de les eleccions espanyoles del 29-N. Tant el Govern com les principals forces polítiques catalanes han aprofitat les seves ofrenes florals al Fossar de la Pedrera i al Castell de Montjuïc per carregar de missatge electoral els seus discursos, contraposant els seus respectius models de país i alertant contra l’avanç de l'”autoritarisme”. Els discursos del president de la Generalitat, Salvador Illa, i dels representants del PSC, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han tingut un clar to de precampanya electoral.
Illa i el PSC contraposen models davant la fi de les causes de l’1-O
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Companys fent una crida a “tenir present d’on es ve per no repetir els errors del passat”, dels quals l’expresident va ser víctima. Després de realitzar l’ofrena a la seva tomba al Cementiri de Montjuïc, el cap de l’executiu ha demanat “mirar al futur amb esperança” i “afrontar-lo amb responsabilitat”. “L’hem d’afrontar a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l’autoritarisme; a favor de més drets i més llibertats i no menys, com propugnen alguns”, ha afegit. Així mateix, Illa ha celebrat obertament que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat la trentena d’encausats per les despeses de l’1 d’octubre i per l’acció exterior del Procés, considerant-ho “una notícia positiva” en el marc de la “normalització política, social i institucional de Catalunya”.
En una línia marcadament electoralista, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha definit el llegat de Companys com un símbol de “grans consensos” i de fre als “discursos violents, autoritaris i involucionistes”. Amb la mirada posada directament en la cita electoral del 29-N, Moret ha reclamat apostar per una “majoria progressista” davant la “confrontació estèril”, situant la ciutadania davant la dicotomia de triar entre “avançar o retrocedir”. “El que volem defensar, recordant la figura de Companys, és la importància d’apostar per una majoria progressista capaç de defensar drets i que faci front a posicions que aposten per la confrontació estèril”, ha manifestat.
Junts es proclama “hereu” i marca distàncies amb les “trinxeres ideològiques”
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el seu partit com a “hereu” del compromís de Companys i ha promès “posar sempre el país per sobre dels interessos electorals”. Turull s’ha mostrat convençut que el líder de la formació, Carles Puigdemont, podrà homenatjar presencialment l’expresident el pròxim mes d’octubre amb la llei d’amnistia “plenament aplicada”. En la seva intervenció, Turull ha carregat contra els qui prioritzen les “trinxeres ideològiques” o prefereixen “salvar Espanya”. A més, ha recriminat indirectament a Aliança Catalana que “es permetin flirtejar amb aquella gent que van ser els que van detenir el president Companys”, en referència al suport inicial de la formació de Sílvia Orriols a retirar una sanció parlamentària a Vox per anomenar “assassí” a l’expresident, votació que posteriorment van esmenar. Per tot plegat, ha reivindicat l'”herència gens còmoda” de Companys per “persistir i aguantar davant les injustícies”.
ERC se situa com el “millor antídot” i retreu a Junts oblidar la gent
Per la seva banda, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha aprofitat l’acte commemoratiu al Castell de Montjuïc per presentar la seva formació com “el millor antídot contra els reaccionaris” de cara al 29-N i com “els únics capaços de garantir les llibertats de la classe mitjana i treballadora”. Alamany ha apel·lat a recuperar “l’ambició col·lectiva” i ha advertit que el llegat republicà no es pot deixar en mans de qualsevol. La dirigent republicana ha llançat una dura crítica cap a Junts, assenyalant aquells que diuen que “el país va per davant de tot” però “obliden la seva gent”. Alamany ha retret que, en demanar un habitatge digne, se’ls respongui que “primer el país” o que els titllin de “traïdors i botiflers” en negociar un millor finançament. “El seu país és un país sense gent. És la defensa de Catalunya sense el poble català, i aquest no és el nostre país”, ha reblat.
Crida dels Comuns a aturar “feixistes i voltors”
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha insistit aquest dijous a construir un Front Ampli “el més gran possible” per aturar “els feixistes de l’aguiló” i els “voltors, com Blackstone”. Des de la tomba de l’expresident de la Generalitat Lluís Companys al Fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc, Albiach ha insistit en la crida a construir un Front Ampli “el més gran possible” perquè el 29-N “tornarem a tenir els monstres a les portes”. La CUP, que no es presenta a les eleccions, ha fet un discurs centrat en l’antifeixisme. La portaveu de la formació anticapitalista, Su Moreno, ha assenyalat que l’aniversari d’enguany és “especialment rellevant perquè l‘extrema dreta intenta trencar, vulnerar la memòria del que va ser Lluís Companys”. En aquest sentit, ha recordat el cartell “intolerable” que va penjar al Parlament el portaveu de Vox, Joan Garriga, en què deia ‘Companys assassí’ i pel qual va ser sancionat i ha manifestat que accions com aquesta evidencien la necessitat de “seguir organitzades”.
Josep Rull manté un perfil institucional
Finalment, el president del Parlament, Josep Rull, no s’ha sortit del guió i ha mantingut el perfil institucional del càrrec que ostenta. Així, ha reivindicat que Companys va donar la seva vida pels valors que actualment estan “assotats” per una onada en contra de la democràcia. “Aquells ingenus que el van afusellar creien que afusellant-lo eliminaven la nació catalana”, ha dit, per tot seguit subratllar que aquesta continua dreta i aquest homenatge any rere any ho acredita. D’altra banda, ha fet referència a l’aplicació de l’amnistia i ha assegurat que el Parlament farà una rebuda “adequada i solemne” als diputats Carles Puigdemont i Lluís Puig. I ha recordat el discurs “memorable” de Companys des del Palau de la Generalitat després de ser amnistiat: “Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir i tornarem a vèncer”.