El PSC guanyaria les eleccions al Congrés (18-19 escons), reduint lleugerament els resultats dels darrers comicis, segons el segon baròmetre de l’any del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), presentat aquest dimecres. Esquerra Republicana continuaria a l’alça com en l’última enquesta (10-11 escons) i consolidaria el segon lloc, mentre que Junts baixaria fins als 4-5 escons. Els de Míriam Nogueras recularien així fins al cinquè lloc, ja que els avançarien tant Vox com el PP.
El partit d’Alberto Núñez Feijóo calcaria els resultats actuals (6-7 diputats) i Vox triplicaria la seva representació, passant de 2 a 5-6 escons. Sumar recularia perdent fins a 5 diputats, mentre que la CUP, que ha decidit no presentar-se, es debatria entre quedar-se fora de l’hemicicle i aconseguir un seient al Congrés. Finalment, Podem, que ha acordar sumar-se a la llista d’ERC, no obtindria representació si es presentés en solitari a Catalunya.
De complir-se aquesta enquesta, el PSC tornaria a guanyar a Catalunya mantenint els 19 diputats que va obtenir a les últimes generals del 2023, seguit d’ERC, que obtindria entre 3 i 4 escons més, passant dels 7 que va aconseguir a 10-11. En el cas de Sumar, que va obtenir 7 diputats a Catalunya, baixaria als 2-3 escons; Junts també perdria representació i passaria dels 7 als 4-5 diputats; el PP, en canvi, es mantindria entre els 6-7 (va obtenir-ne 6 el 2023). Vox seria una de les forces que més creixeria, passant dels 2 diputats del 2023 als 5-6 que estima el baròmetre del CEO.
Sánchez, el preferit
El president del Govern i líder socialista, Pedro Sánchez, és el líder polític preferit pel 39% dels catalans per ser president, seguit del líder de Vox, Santiago Abascal (8%), el ministre de Cultura i líder dels Comuns, Ernest Urtasun (7%), i finalment el president del PP, Alberto Núñez Feijóo (7%). Un 29% dels catalans assegura no preferir cap dels líders polítics per ser president del govern espanyol, i un 8% no ho sap o no contesta.
Per simpatia de partit, Sánchez és el preferit per al 82% dels votants del PSC, per al 58% dels votants d’ERC, per al 46% dels votants dels Comuns, per al 42% dels de la CUP, el 40% dels de Junts, el 14% dels de AC, el 4%. Urtasun és el preferit per al votant de Comuns (42%), CUP (18%), ERC (17%), Junts (10%), i més dels votants d’AC (4%) que els del PSC (3%). Abascal és el preferit pel 87% dels votants de Vox, el 16% dels d’AC i el 8% dels del PP, mentre Feijóo ho és per als del PP (68%), Junts (7%) i AC (6%).