La sessió de control d’aquest dimecres al Parlament de Catalunya s’ha convertit en un autèntic camp de batalla electoral, com ja va passar en el 86è aniversari de l’assassinat a Lluís Companys. Amb l’horitzó de les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre ja fixat al calendari, els grups parlamentaris han aparcat el combat de gestió quotidiana per atrinxerar-se en les posicions partidistes, intercanviant retrets creuats i marcant perfil propi en un ple impregnat de precampanya. L’amnistia, el 155, la centralitat de Junts, la pugna entre socialistes i populars per la Moncloa, l’habitatge, la dimissió de Montse Mínguez i el català han estat elements que han servit als grups parlamentaris i al president de la Generalitat per convertir en ple d’aquest matí en una guerra de trinxeres.
La presidenta del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha llençat retrets a Illa perquè es vulgui “penjar medalles” per l’aplicació de l’amnistia, recordant-li que, primer, s’hi va oposar i després va haver d'”empassar-se-la” perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va necessitar els set diputats de Junts al Congrés. A més, Sales ha carregat contra el “progressisme” del PSC després que Illa fes una crida a escollir entre progressisme i involució a les eleccions espanyoles. Així, la juntaire li ha recordat el suport del PSC al 155, les manifestacions amb Societat Civil Catalana i el pacte amb el PP per treure la batllia a Xavier Trias a Barcelona. Illa, en el seu torn de resposta, ha instat a Junts a no quedar-se al mig: “No és moment d’estar al mig ni de ser equidistant, toca escollir: o govern progressista o govern involucionista”. En aquest sentit, ha assenyalat que amb PP i Vox els dirigents polítics amnistiats no haurien “recuperat els seus drets polítics”. “Si fos per Feijóo i Abascal no estarien avui aquí”, ha reblat.
ERC també ha tret la bandera de l’amnistia en la sessió de control d’aquest dimarts, però amb un to més calmat que amb l’estira-i-arronsa amb Junts. El president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, ha celebrat que el Tribunal Suprem ha “claudicat” i ha recordat a Illa que ara toca “afrontar la resolució del conflicte polític” perquè, si no ho fa, “la història el jutjarà”. Malgrat admetre el canvi d’opinió del cap de l’executiu amb la mesura de gràcia, ha tornat a retreure al president de la Generalitat que votés amb PP, Vox i Aliança Catalana contra una proposta de resolució “antifeixista” pel simple fet que inclogui l’exercici del dret a l’autodeterminació i ha criticat que “doni l’esquena” als espiats amb Pegasus perquè això, segons ERC, deixa en “entredit” la seva qualitat democràtica. “Vostès tenen un projecte i jo en defenso un altre”, ha contestat Illa, que ha deixat en les mans dels ciutadans escollir entre una proposta i l’altra.
“Mode electoral” entre Illa i Alejandro Fernández
El to del debat s’ha tornat més agre amb la intervenció del president del grup parlamentari del PP, Alejandro Fernández, que ha retret a Illa el “mode electoral” de la darrera sessió de control, i ho ha atribuït al nerviosisme per la cita electoral que hi ha d’aquí una mica més d’un mes. Fernández ha vinculat el futur polític del president del govern espanyol amb el de la Generalitat: “Si cau un, caurà l’altre”. “Vostès no mereixen continuar governant, mereixen passar-se una temporada a l’oposició i al racó de pensar”, ha reblat. En el torn de resposta, Salvador Illa li ha enumerat una sèrie de millores impulsades pels socialistes i ha acusat el popular d’estar “fora de cobertura”. “Estigui vostè pendent no sigui que acabi la seva trajectòria política abans d’hora”, li ha dit. “Una advertència que ha tingut resposta pel líder del PP, que li ha recordat que “tothom que m’ha donat per mort ha acabat desfilant abans que jo”.
D’altra banda, el portaveu del grup parlamentari de Vox, Joan Garriga, ha acusat l’executiu d’Illa de trair el camp apostant pels productes del Marroc. També ha vinculat el PSOE i el PSC perquè fins fa uns dies Montse Mínguez era la portaveu dels socialistes espanyols i ha retret als socialistes que “menteixen” amb l’habitatge. “Motoserra, motoserra i motoserra”, li ha contestat el president de la Generalitat, i ha acusat els de Santiago Abascal d’anar “sempre” contra Catalunya. “Catalunya els hi ha donat l’esquena i els continuarà donant l’esquena durant molt temps”. Tornant al bloc de les esquerres, els Comuns han tornat a collar amb l’habitatge perquè “no estan donant la batalla” en aquest àmbit.
“Només necessiten la mínima excusa per aturar-se”, ha dit la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, recordant la unitat antidesnonaments, que fa un any que hauria d’estar en marxa; les sancions a qui se salta la llei pel dret a l’habitatge, amb només 12 sancions; i la prohibició de les compres especulatives. El cap de l’executiu s’ha defensat dels atacs treien pit perquè “els que més fem som nosaltres” i ha dit que la llei per a la prohibició de les compres especulatives “s’ha de fer amb rigor”. “S’està comparant amb Ayuso en matèria d’habitatge”, li ha replicat la líder dels Comuns, que ha reclamat “rigor” a Salvador Illa.
La CUP recorda que PSC va bloquejar una proposta sobre el català a l’escola
D’altra banda, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Pilar Castillejo, ha exigit a Illa més contundència en la defensa del sistema d’immersió lingüística, després que el PP amenacés de carregar-se la immersió. Per a la CUP, l’executiu hauria de “governar” i impulsar canvis legislatius ara per “garantir poder blindar” el model d’escola catalana. Així, ha recordat que els socialistes, juntament amb el PP i Vox, va bloquejar l’abril de 2026 la tramitació de la proposició de llei sobre usos lingüístics a l’escola impulsada per la CUP, Plataforma per la Llengua i la PIEC. “No pot fer servir amenaça de la dreta per demanar el suport mentre es bloquegen eines per defensar-nos”, ha retret, tot instant Illa a “actuar i garantir” el català a l’escola en qualsevol escenari futur. El cap de l’executiu ha assegurat que es mantindrà “ferm” i ha demanat el “suport d’aquesta cambra” per defensar la llengua. Finalment, Sílvia Orriols ha assegurat que la seva formació és l'”única que no coarta la llibertat d’expressió” al Parlament, i ha alertat que les xarxes socials són plenes de persones del Marroc que demanen el vot a favor del PSOE. Illa l’ha acusat de demagoga, maleducada, ignorant i provocadora, de treballar per generar odi a Catalunya, i li ha retret la seva posició respecte a les pensions: “Vostè diu que és una estafa piramidal. L’estafa és vostè”.