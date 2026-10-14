El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 33 i 35 escons, un resultat lleugerament inferior als 42 del 12-M, segons el segon baròmetre de l’any del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), presentat aquest dimecres. Esquerra aniria a l’alça i es faria amb el segon lloc (24-26), mentre que Aliança Catalana es dispararia fins als 23-25 diputats, la mateixa tendència que l’anterior enquesta. Això aniria en detriment de Junts, que es desplomaria gairebé vint diputats (18-20) i podria perdre fins a 17 diputats del 35 que té ara. El baròmetre reflecteix també un empat entre Vox i el PP, amb 12-13 representants cadascun, mentre que els Comuns podrien perdre un diputat (5-6), mentre que la CUP es quedaria amb els 4 actuals o en podria sumar un més.
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