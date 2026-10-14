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Alianza disputará a ERC el segundo lugar en el Parlamento, según el CEO
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Josep Maria Botanch
Josep Maria Botanch
14/10/2026 11:22

El PSC ganaría las elecciones al Parlamento con entre 33 y 35 escaños, un resultado ligeramente inferior a los 42 del 12-M, según el segundo barómetro del año del Centro de Estudios de Opinión (CEO), presentado este miércoles. Esquerra aumentaría y se haría con el segundo lugar (24-26), mientras que Alianza Catalana se dispararía hasta los 23-25 diputados, la misma tendencia que la encuesta anterior. Esto iría en detrimento de Junts, que se desplomaría casi veinte diputados (18-20) y podría perder hasta 17 diputados de los 35 que tiene ahora. El barómetro refleja también un empate entre Vox y el PP, con 12-13 representantes cada uno, mientras que los Comunes podrían perder un diputado (5-6), mientras que la CUP se quedaría con los 4 actuales o podría sumar uno más.

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