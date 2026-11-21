Lleida. Capital de Ponent. Evidentment, amb el permís de Balaguer, Mollerussa, Cervera o Tàrrega. Ha estat el lloc triat pel PSC per fer el míting d’aquest dissabte. Una ciutat on Fèlix Larrosa va reconquerir a les passades municipals i plaça de Paer que vol mantenir, tot i que els escàndols l’han tocat de prop. Un dels més sonats, el paperot de Montse Mínguez, portaveu del PSOE que el passat 17 d’octubre va haver de plegar, quan en plena crisi per l’habitatge es va destapar que la seva parella era un gran tenidor. Un cop amb tota regla.
Al Mercat del Pla, el moll de l’ós de la reconstrucció del centre de la ciutat, on viuen persones amb 50 nacionalitats diferents, ha acollit unes 350 persones. Després de la intervenció de Larrosa, ha estat el torn de la Cristina Moron, cap de files socialista per la demarcació de les comarques de Lleida, ha intervingut el candidat Jordi Hereu. El ministre en funcions no se n’ha estat recordar la batalla d’Ilerda, en la qual Juli Cesarva guanyar a Pompeu i se li va obrir tota la Hispània per comparar que la victòria de Lleida “obrirà la victòria progressista” a Espanya.
Hereu, però, ha aprofitat la segona volta de la campanya per anar més enllà que una crida a la mobilització. Igual que Salvador Illa que ha alertat del “principal adversari de l’abstenció” i que “el penal el tiri el veterà, el que no falla” per tal “de votar Pedro Sánchez per derrotar els dolents”. Per tant, ha reivindicat el vot al PSC i al PSOE per eficiència, el vot útil per la situació “binària”. “O Pedro Sánchez o PP-VOX”, ha exclamat. Per això ha carregat els neulers contra els “amics de l’esquerra”. Als Comuns i Sumar els ha dit que es “barallen” i “no són eficients”. I a ERC que “no es despitin” perquè ara toca les eleccions espanyoles i no per la Generalitat. Tot i que ha demanat “no distreure’s”. Ara bé ha estat especialment dur amb Junts i a qui ha retret que el seu líder, Carles Puigdemont, irrompés en campanya “assedegats de protagonisme” amb una entrevista El Mundo per criticar Sánchez. “Els ha marcat per sempre, el catalanisme no els perdonarà, han recolzat objectivament al PP i Vox, senyor de Junts heu perdut el nord!”.
1.400 milions dels bancs per habitatge
En aquest context binari, Hereu després de reivindicar que els seus avis eren de Salàs de Pallars i de Sant Salvador de Toló, -municipis de Ponent- ha remarcat que el govern de Pedro Sánchez aprovarà dimarts que els 1.400 milions que treuran de l’impost sobre els beneficis extra de la banca es dedicaran a fer habitatge.