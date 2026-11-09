Una de les maquinàries de partit més sofisticades de la política contemporània catalana és el PSC i ho vol tornar a demostrar en els comicis convocats per al 29 de novembre al Senat i al Congrés. Unes eleccions que la direcció dels socialistes veuen difícils, però encara resten vint dies i saben, per experiència, que això en política és una eternitat. Per això han preparat una campanya intensíssima amb el candidat Jordi Hereu a tot arreu. El ministre en funcions serà sotmès a una hiperactivitat continuada perquè possiblement la campanya que s’encetarà dijous a la nit és la que té programats més debats, més entrevistes i més fòrums.
Hereu vol anar a tot el que es convoqui, encara que, com a ministre, els dimarts haurà d’anar a la Moncloa a la reunió setmanal del govern espanyol. De fet, des de l’aparell del PSC recorden que en les darreres eleccions com alcaldable de Barcelona li va faltar una setmana de campanya, i ara volen que faci un esprint. Es troben amb un candidat que ho posa fàcil a l’equip de campanya –ja ha fet molts actes previs–, i el partit té un objectiu clar: concentrar el vot útil de la “majoria progressista del país”. El lema de campanya: “La força de la gent”.
“Catalunya imprescindible”
Aplicant el vell principi que les enquestes són tendències, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha insistit en el caràcter “transcendent” que tindrà Catalunya en aquestes eleccions. De fet, ha qualificat el vot dels catalans “d’imprescindible” i “decisius”. Per això els socialistes es refien molt de la seva capacitat de mobilització amb una sobredosi d’actes a l’àrea metropolitana de Barcelona i la presència de Pedro Sánchez, a l’acte central de campanya que se celebrarà a Barcelona. A més, de moment es confirma la presència de dos ministres més, com són Fèlix Bolaños i Isabel Rodríguez. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també tindrà un gran protagonisme en campanya.
“Cal aturar la dreta i la ultradreta i els que volen confrontar Catalunya”, ha defensat Moret en una trobada amb la premsa aquest migdia per explicar detalls tècnics i polítics de la campanya. Moret també ha recordat que les línies que contraposarà serà la voluntat del binomi de PP i Vox de carregar-se “la immersió, retallar l’autogovern, i les nostres singularitats” i també per frenar l’intent de retallar els serveis públics i l’estat del benestar. En definitiva, el PSC vol encabir Junts en la biosfera de PP i Vox a qui ha acusat de tenir “sintonia”. “Hem de mobilitzar els indecisos progressistes”, s’ha proposat Moret.