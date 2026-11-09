Una de las maquinarias de partido más sofisticadas de la política contemporánea catalana es el PSC y lo quiere volver a demostrar en los comicios convocados para el 29 de noviembre al Senado y al Congreso. Unas elecciones que la dirección de los socialistas ve difíciles, pero aún quedan veinte días y saben, por experiencia, que eso en política es una eternidad. Por eso han preparado una campaña intensísima con el candidato Jordi Hereu en todas partes. El ministro en funciones será sometido a una hiperactividad continuada porque posiblemente la campaña que comenzará el jueves por la noche es la que tiene programados más debates, más entrevistas y más foros.

Hereu quiere asistir a todo lo que se convoque, aunque, como ministro, los martes deberá ir a la Moncloa a la reunión semanal del gobierno español. De hecho, desde el aparato del PSC recuerdan que en las últimas elecciones como alcaldable de Barcelona le faltó una semana de campaña, y ahora quieren que haga un sprint. Se encuentran con un candidato que lo pone fácil al equipo de campaña –ya ha realizado muchos actos previos–, y el partido tiene un objetivo claro: concentrar el voto útil de la «mayoría progresista del país». El lema de campaña: «La fuerza de la gente».

Jordi Hereu, en un acto de precampaña del PSC/QS

«Cataluña imprescindible»

Aplicando el viejo principio de que las encuestas son tendencias, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha insistido en el carácter «trascendente» que tendrá Cataluña en estas elecciones. De hecho, ha calificado el voto de los catalanes como «imprescindible» y «decisivo». Por eso los socialistas confían mucho en su capacidad de movilización con una sobredosis de actos en el área metropolitana de Barcelona y la presencia de Pedro Sánchez en el acto central de campaña que se celebrará en Barcelona. Además, de momento se confirma la presencia de dos ministros más, como son Félix Bolaños e Isabel Rodríguez. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también tendrá un gran protagonismo en campaña.

«Hay que detener a la derecha y la ultraderecha y a los que quieren confrontar a Cataluña», ha defendido Moret en un encuentro con la prensa este mediodía para explicar detalles técnicos y políticos de la campaña. Moret también ha recordado que las líneas que contrapondrá serán la voluntad del binomio de PP y Vox de eliminar «la inmersión, recortar el autogobierno, y nuestras singularidades» y también para frenar el intento de recortar los servicios públicos y el estado del bienestar. En definitiva, el PSC quiere incluir a Junts en la biosfera de PP y Vox a quienes ha acusado de tener «sintonía». «Debemos movilizar a los indecisos progresistas», se ha propuesto Moret.