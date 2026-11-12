Parece mentira el ruido que puede llegar a hacer un grupo de poquísimos humanos. Pero, si quienes lo hacen son bomberos, el ruido es ensordecedor. Se ha demostrado esta tarde en el acto de inicio de campaña del PSC, con Jordi Hereu, como candidato y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como máximo exponente de los socialistas en Cataluña. Dos grupos de bomberos se han colocado estratégicamente en las entradas del auditorio Illa Diagonal de Barcelona, donde el PSC celebra la entrada en la recta final de la carrera de las elecciones al Congreso y el Senado del 29 de noviembre.

Los bomberos movilizados, con sirenas y pancartas reivindicando la salud laboral y la protección contra los tóxicos, han aprovechado la ocasión para hacerse escuchar. Y, con pancartas con nombres y apellidos, como la dedicada a la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, han reclamado atención a sus demandas ahora que se inicia otro ciclo negociador. De hecho, los bomberos, en esta ocasión funcionarios, han querido hacer una protesta simbólica contra la falta de cumplimiento de acuerdos “pactados” con la consejería de Interior y por modificaciones laborales que han generado malestar dentro del cuerpo. Representantes del PSC han hablado con los bomberos de la protesta para intentar reducir el ruido y poder celebrar el acto con tranquilidad. Finalmente, dentro del auditorio no se escuchaba nada.

Un grupo de bomberos protesta en el primer acto de campaña del PSC/QS

«Crisis estructural»

En resumen, los movilizados exigen más inversión, mejoras laborales, la aplicación de un plan de formación y, sobre todo, hacer caso al plan de riesgos laborales que implica renovar material, infraestructuras y los equipos de protección individual, los EPI. Una situación que califican de “crisis estructural”. Uno de los puntos que ha movilizado a los bomberos esta tarde es la reclamación sobre la salud laboral. En concreto, recuerdan que hace tres años la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó su profesión como de alto riesgo en relación con el cáncer y argumentan que no se han tomado las medidas adecuadas de protección laboral, limpieza y vigilancia de la salud. Por eso reclaman protección contra los tóxicos.