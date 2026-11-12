Aurelio Tabares, estilista: «A partir de los 60, el error al secarse el cabello teñido es usar el aire al máximo»

Todas hemos tenido esa prisa insoportable al salir de la ducha cuando el tiempo se escapa y la melena parece tardar una eternidad en secarse. En esos momentos de impaciencia (sí, nosotras también hemos cometido este error más de una vez por culpa del reloj), la tentación de activar el secador a la máxima potencia y pegar la boquilla directamente a la cabeza es prácticamente irresistible. Sin embargo, si ya has superado la barrera de los 60 años y llevas el cabello teñido, este hábito tan común puede estar destruyendo tu fibra capilar y apagando tu color sin que te des cuenta.

La alerta viene directamente del sector de la peluquería de autor y pone el foco sobre una práctica cotidiana mucho más nociva de lo que creemos. El estilista Aurelio Tabares, experto en visagismo y cofundador del salón ¡Qué Bárbaro! Hair & Care Salon en Torremolinos, ha identificado el principal error que cometen las mujeres con coloración a partir de esta edad. El diagnóstico es rotundo: secarse el cabello con el aire a la máxima temperatura y con la boquilla pegada a los filamentos es el error gravísimo que daña la salud capilar.

Detrás de este gesto tan habitual hay un deseo evidente de acabar el trabajo cuanto antes, pero el precio que paga nuestra imagen es elevado. Según explica el mismo Tabares, el calor intenso es uno de los grandes enemigos del color, ya que apaga el tono original y hace que los reflejos cobre o amarillentos no deseados aparezcan mucho antes de lo previsto. Además, a esta edad la fibra capilar ya cuenta con menos hidratación natural, de modo que el calor extremo reseca el cabello de una manera crítica.

El proceso de envejecimiento del cabello y el impacto de los tintes

Con el paso de los años, nuestro cabello experimenta transformaciones biológicas profundas que se hacen aún más evidentes cuando nos teñimos con frecuencia. Por un lado, el cuero cabelludo produce menos grasa natural y la fibra pierde elasticidad, volviéndose más fina y seca de manera progresiva. Por otro lado, las canas tienen una textura diferente, mucho más rígida y rebelde, lo que obliga a utilizar coloraciones permanentes que necesitan abrir la cutícula para depositar el pigmento en el interior de la estructura.

Lavar el cabello con agua templada y aplicar una mascarilla nutritiva una vez por semana es la mejor base para proteger la fibra antes de utilizar herramientas de calor.

Este proceso químico no tiene por qué ser perjudicial si se realiza correctamente, pero el peligro real aparece cuando la coloración se aplica de manera repetida sobre las mismas zonas. Tabares advierte que el daño acumulado suele producirse cuando se repite el tinte sobre el mismo largo una y otra vez en lugar de limitarse a la zona creciente. En cada retoque de raíces, las puntas acaban acumulando procesos agresivos que aumentan la fragilidad, la sequedad y la pérdida de brillo natural.

Para evitar esta degradación, la solución comienza mucho antes de encender el secador y requiere cambiar el orden de algunos gestos en el baño. El estilista recomienda retirar primero el exceso de agua participando en un secado previo suave, presionando el cabello con una toalla de microfibra y sin frotar nunca la fibra. Posteriormente, resulta imprescindible aplicar un protector térmico o una crema ligera de medios a puntas, dejando que el cabello pierda parte de la humedad al aire libre durante unos minutos antes de aplicar cualquier fuente de calor directamente.

La técnica de secado definitiva para proteger el tono

Una vez tomamos el secador, el truco de experto consiste en modular la potencia y mantener la distancia de seguridad adecuada. La regla de oro de Tabares es trabajar con una temperatura media y una potencia moderada, situando la boquilla a unos 15 o 20 centímetros de la melena. Además, el flujo de aire debe dirigirse siempre desde la raíz hacia las puntas, a favor de la cutícula, cerrando la estructura externa del cabello para conseguir una textura mucho más suave y pulida.

Si ajustamos la temperatura del secador y terminamos el secado con un golpe de aire frío, lograremos sellar la cutícula y mantener la luminosidad del tono durante semanas.

El mantenimiento diario exige una visión global que combine los productos adecuados en casa con las decisiones correctas cuando visitamos el salón de belleza. En la peluquería, la mejor estrategia es retocar únicamente la raíz y llevar el color a medios y puntas solo cuando sea estrictamente necesario. Entre coloración y coloración, optar por un baño de brillo permite devolver la luz a la melena sin castigar la fibra, evitando el uso de tintes permanentes adicionales que puedan debilitar aún más la estructura capilar.

Esta lucha por mantener la melena sana frente a la agresión de los tratamientos continuados la comparten incluso las grandes estrellas internacionales. La misma Jennifer Aniston (de 57 años) ha confesado en varias ocasiones que su cabello ha sido un dolor de cabeza constante debido al uso continuado de calor y tintes a lo largo de los años. Comprender las necesidades reales de nuestro cabello con la edad es el paso indispensable para evitar errores que acaben dañando la salud de nuestra imagen.

Introducir estos pequeños cambios en nuestra rutina diaria no exige un esfuerzo extraordinario, pero los resultados en la melena son visibles desde la primera semana. Proteger la fibra capilar del calor excesivo y respetar los tiempos de secado es la decisión más inteligente para lucir un color vivo, nutritivo y lleno de vida a partir de los 60. ¿Cuántos minutos de prisa valen realmente la pena si el precio a pagar es perder el brillo y la suavidad de nuestro cabello?