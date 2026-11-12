Aurelio Tabares, estilista: «A partir dels 60, l’error en eixugar-se el cabell tenyit és usar l’aire al màxim»

Totes hem tingut aquella pressa insuportable sortint de la dutxa quan el temps s’escapa i la melena sembla trigar una eternitat a eixugar-se. En aquests moments d’impaciència (sí, nosaltres també hem comès aquest error més d’una vegada per culpa del rellotge), la temptació d’activar l’assecador a la màxima potència i enganxar el broquet directament al cap és pràcticament irresistible. No obstant això, si ja has superat la barrera dels 60 anys i portes el cabell tenyit, aquest hàbit tan comú pot estar destruint la teva fibra capilar i apagant el teu color sense que te’n adonis.
L’alerta ve directament del sector de la perruqueria d’autor i posa el punt de mira sobre una pràctica quotidiana molt més nociva del que creiem. L’estilista Aurelio Tabares, expert en visagisme i cofundador del saló ¡Qué Bárbaro! Hair & Care Salon a Torremolinos, ha identificat l’equivocació principal que cometen les dones amb coloració a partir d’aquesta edat. El diagnòstic és rotund: eixugar-se el cabell amb l’aire a la màxima temperatura i amb el broquet pegat als filaments és l’error gravíssim que malmet la salut capilar.
Darrere d’aquest gest tan habitual hi ha un desig evident d’enllestir la feina com més aviat millor, però el preu que paga la nostra imatge és elevat. Segons explica el mateix Tabares, la calor intensa és un dels grans enemics del color, ja que apaga el to original i fa que els reflexos coure o groguencs no desitjats apareguin molt abans del previst. A més, a aquesta edat la fibra capilar ja compta amb menys hidratació natural, de manera que la calor extrema resseca el cabell d’una manera crítica.
El procés d’envelliment del cabell i l’impacte dels tints
Amb el pas dels anys, el nostre cabell experimenta transformacions biològiques profundes que es fan encara més evidents quan ens tenyim amb freqüència. Per un costat, el cuir cabellut produeix menys greix natural i la fibra perd elasticitat, tornant-se més fina i seca de manera progressiva. Per l’altre costat, les canes tenen una textura diferent, molt més rígida i rebel, la qual cosa obliga a utilitzar coloracions permanents que necessiten obrir la cutícula per dipositar el pigment en l’interior de l’estructura.
Rentar el cabell amb aigua temperada i aplicar una mascareta nutritiva un cop per setmana és la millor base per protegir la fibra abans d’utilitzar eines de calor.
Aquest procés químic no té per què ser perjudicial si es realitza correctament, però el perill real apareix quan la coloració s’aplica de manera repetida sobre les mateixes zones. Tabares adverteix que el dany acumulat sol produir-se quan es repeteix el tint sobre el mateix llarg una vegada i una altra en lloc de limitar-se a la zona creixent. En cada retoc d’arrels, les puntes acaben acumulant processos agressius que augmenten la fragilitat, la sequedat i la pèrdua de brillantor natural.
Per evitar aquesta degradació, la solució comença molt abans d’encendre l’assecador i requereix canviar l’ordre d’alguns gestos al bany. L’estilista recomana retirar primer l’excés d’aigua participant en un assecat previ suau, pressionant el cabell amb una tovallola de microfibra i sense fregar mai la fibra. Posteriorment, resulta imprescindible aplicar un protector tèrmic o una crema lleugera de mitjos a puntes, deixant que el cabell perdi part de la humitat a l’aire lliure durant uns minuts abans d’aplicar qualsevol font de calor directament.
La tècnica d’eixugat definitiva per protegir el to
Una vegada agafem l’assecador, el truc d’expert consisteix a modular la potència i mantenir la distància de seguretat adequada. La regla d’or de Tabares és treballar amb una temperatura mitjana i una potència moderada, situant el broquet a uns 15 o 20 centímetres de la melena. A més, el flux d’aire s’ha de dirigir sempre des de la arrel cap a les puntes, a favor de la cutícula, tancant l’estructura externa del cabell per aconseguir una textura molt més suau i pulida.
Si ajustem la temperatura de l’assecador i acabem l’eixugat amb un cop d’aire fred, aconseguirem segellar la cutícula i mantenir la lluminositat del to durant setmanes.
El manteniment diari exigeix una visió global que combine els productes adequats a casa amb les decisions correctes quan visiteu el saló de bellesa. A la perruqueria, la millor estratègia és retocar únicament la arrel i portar el color a mitjos i puntes només quan sigui strictly necessari. Entre coloració i coloració, optar per un bany de brillantor permet retornar la llum a la melena sense castigar la fibra, evitant l’ús de tints permanents addicionals que puguin debilitar encara més l’estructura capilar.
Aquesta lluita per mantenir la melena sana davant l’agressió dels tractaments continuats la comparteixen fins i tot les grans estrelles internacionals. La mateixa Jennifer Aniston (de 57 anys) ha confessat en diverses ocasions que el seu cabell ha estat un mal de cap constant a causa de l’ús continuat de calor i tintures al llarg dels anys. Comprendre les necessitats reals del nostre cabell amb l’edat és el pas indispensable per evitar errors que acabin malmetent la salut de la nostra imatge.
Introduir aquests petits canvis en la nostra rutina diària no exigeix un esforç extraordinari, però els resultats a la melena són visibles des de la primera setmana. Protegir la fibra capilar de la calor excessiva i respectar els temps d’eixugat és la decisió més intel·ligent per lluir un color viu, nutrit i ple de vida a partir dels 60. Quants minuts de pressa valen realment la pena si el preu a pagar és perdre la brillantor i la suavitat del nostre cabell?