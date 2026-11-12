Entrenadores personales y fisiólogos del ejercicio: «Hacer cardio y entrenamiento de fuerza a la vez es mi manera preferida de entrenar»

La falta de tiempo se ha convertido en el principal obstáculo de nuestro día a día cuando intentamos mantener una rutina de salud constante. Entre las obligaciones laborales y las responsabilidades personales, encajar la actividad física semanal parece a menudo una misión imposible que pone a prueba nuestra paciencia.

Según un estudio publicado en la revista Sports, la falta de tiempo es el motivo principal por el cual muchas personas abandonan el ejercicio regular. Cuando finalmente encontramos un hueco en la agenda, surge la gran duda: ¿hay que apostar por el cardio o centrarse en el trabajo muscular?

No todas nuestras sesiones de fuerza deben convertirse en un circuito intensivo, porque la calidad del trabajo muscular podría acabar resintiéndose.

La realidad es que ambas disciplinas cumplen funciones completamente diferentes dentro de nuestro organismo. Mientras que el ejercicio de fuerza mantiene los músculos firmes y protege las articulaciones, el componente cardiovascular pone a prueba directamente la resistencia del corazón y de los pulmones.

Cómo combinar la fuerza y el cardio sin perder horas

Organismos de referencia como el Colegio Americano de Medicina Deportiva y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan dedicar unos 150 minutos semanales a la actividad moderada. Esta exigencia temporal obliga a muchas de nosotras a buscar alternativas para optimizar cada minuto disponible en el gimnasio.

La buena noticia es que existen métodos para unificar ambos objetivos en una sola sesión bien planificada. Según explica Aja Campbell, entrenadora experta en fuerza y acondicionamiento, el ejercicio aeróbico se distingue por un esfuerzo mantenido a lo largo del tiempo, exigiendo una intensidad sostenible para el corazón.

Por el contrario, el trabajo de fuerza tradicional demanda una generación rápida de tensión muscular en intervalos cortos que no siempre sirven como cardio eficaz. Pensemos en una serie de sentadillas con cargas elevadas: sería prácticamente imposible mantener este ritmo durante 150 minutos semanales sin agotar completamente la energía.

La clave está en estructurar bien los movimientos

A pesar de esta separación clásica, la doctora y fisióloga Rachelle Reed señala que podemos lograr un solapamiento muy interesante. Cuando estructuramos el trabajo muscular de manera que nos mantengamos en movimiento constante, conseguimos un beneficio doble para nuestra condición física.

El conocido entrenamiento en circuito ejemplifica esta fusión combinando ejercicios de fuerza con momentos de transición rápida y poco descanso. Emplear cargas más ligeras y reducir las pausas mantiene las pulsaciones altas, mejorando la capacidad cardiorrespiratoria mientras cuidamos el tono muscular.

Aun así, debemos tener cuidado de no desvirtuar completamente el entrenamiento principal de fuerza. La misma institución norteamericana recuerda que los aumentos musculares más grandes se logran con cargas altas y recuperaciones adecuadas entre series.

Estrategias rápidas para agendas apretadas

Si disponemos de poco tiempo y queremos resultados rápidos, Campbell propone dos opciones muy concretas para no fallar en nuestro propósito semanal. El entrenamiento en circuito funciona muy bien para bloques largos, eligiendo movimientos que permitan una continuidad fluida en el nivel de esfuerzo.

Otra opción excelente es el método por intervalos, basado en fases cortas de esfuerzo máximo combinadas con recuperaciones superiores. Combinar una máquina de remo con un push press o un movimiento con peso ruso nos acerca directamente a la meta.

Lograr resultados reales sin pasar horas innecesarias en el gimnasio depende exclusivamente de nuestra capacidad para adaptar la planificación. ¿Cómo nos organizaremos a partir de ahora para sacar el máximo partido a cada gota de sudor?