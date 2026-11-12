Sergio López, entrenador: «En la plancha lateral a partir de 50 con las rodillas apoyadas, los músculos laterales siguen trabajando»

Seguramente te has encontrado más de una vez intentando aguantar el tipo en una clase de tonificación, mirando el cronómetro del móvil y maldiciendo el momento en que decidiste ponerte en forma. Cuando llegan ciertas etapas de la vida, mantener la zona central del cuerpo firme parece una misión imposible (sí, nos gusta complicarnos la vida con posturas imposibles), pero la realidad es que nuestro organismo pide otro tipo de atención. A veces, el error más frecuente es pensar que si no sufrimos al máximo, no sirve para nada, olvidando que la constancia siempre gana a la intensidad mal gestionada.

Hay un secreto del que no todos hablan abiertamente, y es que adaptar los movimientos no significa hacer trampa. Apoyar las rodillas en la plancha lateral es un recurso pensado exactamente para eso, facilitando que el ejercicio cueste menos sin perder su esencia principal. De hecho, Sergio López, entrenador, recuerda que en la plancha lateral a partir de cincuenta con las rodillas apoyadas, los músculos laterales siguen trabajando de manera eficiente. (Nos pasamos la vida pensando que así no hacíamos nada útil, qué alivio).

La clave para trabajar el abdomen sin frustraciones

Cuando hablamos de entrenamiento, nuestro bolsillo no sufre porque no es necesario gastar en gimnasio ni en máquinas extrañas, pero nuestro esfuerzo sí que necesita sensatez. Sergio López aconseja hacer dos o tres intentos de diez a veinte segundos por lado cuando optamos por esta modalidad con apoyo. Esta pauta permite mantener la concentración y la postura sin llegar a un agotamiento innecesario que solo lleva a lesionarnos o a abandonar el hábito a la primera de cambio.

No hace falta prolongar la serie cuando la postura se ha perdido, recuerda Sergio López, fisioterapeuta y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Al hacer una plancha, solemos empeñarnos en aguantar unos segundos más, aunque la cadera ya esté cayendo o hayamos perdido la alineación correcta. Y es aquí donde aparece el peligro real: la fatiga muscular mal entendida nos hace descuidar la técnica, convirtiendo un truco de salud en una molestia innecesaria para nuestras articulaciones.

El secreto no está en aguantar hasta ver estrellas, sino en parar justo antes de perder la postura.

Este enfoque cambia completamente la perspectiva que tenemos de nuestro entrenamiento diario. Si nos fijamos en lo que opinan otros profesionales, veremos que el panorama es amplio y diverso. Por ejemplo, Marcos Flórez, entrenador, señala que si llegas al minuto en plancha abdominal puedes añadir dificultad retirando un apoyo o con movimientos de piernas, brazos o tronco en series de quince segundos. (Una opción fantástica para cuando notamos que el cuerpo nos pide un punto más de desafío).

Alternativas para un core de acero

El trabajo de la zona media del cuerpo va mucho más allá del clásico ejercicio estático que todos conocen y practican en los parques o en casa. De hecho, hay una solución que a menudo pasa desapercibida para la gran mayoría de los aficionados al fitness. José Ruiz, entrenador, advierte que se sobrevalora la plancha como único ejercicio de abdomen, y afirma que antes de eso pondría el paseo del granjero, uno de los más completos para nuestra estabilidad global.

Esta visión global nos recuerda que nuestro cuerpo funciona como un todo interconectado, donde la función de cada músculo depende de cómo nos movemos en el día a día. Integrar diferentes estímulos nos protege de la monotonía y asegura un aprovechamiento mucho más alto del tiempo que dedicamos a cuidarnos. Al final, se trata de encontrar lo que se adapta mejor a nuestra realidad actual sin caer en comparaciones absurdas con etapas anteriores.

Así pues, la próxima vez que estés sobre la colchoneta de casa, recuerda que adaptar el esfuerzo no es una señal de debilidad, sino de inteligencia práctica. Vale más hacer pocos segundos con una técnica impecable y las rodillas bien apoyadas, que luchar contra la gravedad perdiendo la forma y poniendo en riesgo nuestra espalda. ¿Te animas a revisar cómo haces tus planchas a partir de hoy mismo?