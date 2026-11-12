Inés García revela en TikTok su secreto de belleza diario que arrasa en Primor por menos de 20 euros

Llevar un aroma perfumado demasiado intenso durante todo el día puede ser un error común que rompe la frescura de nuestro estilo diario. Muchas veces nos empeñamos en usar fragancias densas por la mañana que acaban siendo demasiado pesadas antes de llegar al mediodía. La clave para mantener esa sensación tan deseada de recién duchado no está en un perfume tradicional, sino en una alternativa mucho más ligera y adictiva que está arrasando en las redes sociales.

La creadora de contenido Inés García ha revelado a su comunidad de TikTok su secreto imprescindible para oler siempre bien sin recargar el ambiente. Con más de cinco millones de seguidores atentos a cada uno de sus consejos de belleza, la joven ha confirmado cuál es su opción preferida para el día a día. El resultado de esta revelación ha provocado una auténtica locura de ventas en establecimientos de cosmética.

Según ha explicado la misma creadora en la red social, la elección de la fragancia diaria debe ser mucho más sutil para encajar con la rutina. «Para mí, usar perfumes en el día a día desentona un poco… A no ser que tengas un perfume muy suave o muy fresco», confesaba en una de sus últimas publicaciones. Esta declaración de intenciones ha puesto el foco sobre la gran diferencia entre los perfumes concentrados y las opciones más volátiles.

Y es que las llamadas brumas corporales se han convertido en el nuevo objeto de deseo de quienes buscan un toque aromático personalizado. A diferencia de los perfumes habituales, estos rociados ofrecen una concentración menor que permite una reaplicación constante sin saturar el olfato. (Sí, nosotros también agradecemos poder renovar el aroma a cualquier hora). Su diseño está pensado específicamente para la vida cotidiana, ofreciendo una ligereza impecable.

La diferencia clave entre un perfume tradicional y una bruma corporal

Entender el éxito de estos productos pasa por analizar su composición y la forma en que interactúan con nuestra piel. Los perfumes suelen ser mucho más intensos, permanecen durante horas y su esencia está muy concentrada, siendo la mejor opción para ocasiones especiales. En cambio, las brumas corporales son más ligeras, frescas y sutiles, pensadas para durar menos tiempo y permitir una renovación rápida.

Esta menor duración no es ningún defecto, sino su mayor beneficio estratégico para la rutina diaria. A lo largo de la jornada, podemos reaplicar el producto todas las veces que queramos para recuperar esa sensación de frescura instantánea. Además, a diferencia de los perfumes clásicos, la mayoría de estas formulaciones están diseñadas para poder aplicarse tanto en el cuerpo como en el cabello.

La marca de referencia que ha conquistado a Inés García no es otra que Sol de Janeiro, conocida mundialmente por sus aromas de inspiración brasileña. Sus creaciones destacan por notas dulces, tropicales y con un toque gourmand que se vuelven inconfundibles desde la primera aplicación. Ahora mismo, las dos opciones preferidas de la creadora se encuentran con un descuento brutal en Primor por menos de 20 euros.

Las dos fragancias icónicas que triunfan en Primor

La primera de las opciones destacadas es la fragancia Cheirosa Brazilian Crush 62 de la firma brasileña. Este producto destaca por ser una mezcla profundamente dulce, envolvente y llena de calidez que evoca de manera directa el espíritu tropical. Su pirámide aromática combina notas de pistacho, vainilla y caramelo salado, dando como resultado una esencia golosa y cremosa irresistible.

El precio original de esta versión era de 25,99 euros, pero actualmente se puede conseguir en la sección de caza de gangas por 20,02 euros. Es una opción perfecta si buscamos un olor que deje huella pero manteniendo la ligereza que exige una jornada diaria. Su versatilidad permite llevarla sola o combinada con tu crema hidratante preferida.

La segunda joya de su armario de belleza es la versión Cheirosa Brazilian Body Mist 40, que ofrece un perfil totalmente diferente. Esta formulación cuenta con un aroma claramente más femenino, sensual y elegante que se adapta tanto al día como a la noche. La mezcla de ingredientes incluye ciruela negra, vainilla y un toque delicado de jazmín que transforma la experiencia sensorial.

El resultado es una fragancia floral y ligeramente afrutada que ha sufrido una rebaja de precio aún más espectacular en la tienda. Pasando de los 25,99 euros originales, su costo ha caído hasta los 16,70 euros, convirtiéndose en una de las oportunidades más suculentas del catálogo actual. Una cifra tan reducida hace que incorporarla al bolso sea una decisión casi automática.

Combinar dos brumas corporales diferentes permite crear capas de aroma únicas que ajustan la alta o baja intensidad de tu fragancia según el momento del día.

El truco del layering para un aroma inconfundible y duradero

Más allá de utilizar cada producto por separado, el verdadero truco de Inés García reside en la técnica conocida como layering o superposición de capas. La creadora ha confirmado que, en muchas ocasiones, mezcla la versión número 62 y la número 40 para lograr una mezcla de fragancias digna de sobresaliente. Esta combinación permite juntar la calidez del pistacho y el caramelo con la sensualidad floral de la ciruela y el jazmín.

Esta estrategia ofrece un ahorro considerable respecto a la compra de alta perfumería y garantiza no repetir el olor de nadie más en la sala. Además, las brumas corporales se pueden combinar fácilmente con tus cremas corporales habituales o incluso con perfumes más potentes para modificar su intensidad. Si aplicas una capa de crema hidratante y posteriormente el rociado, conseguirás fijar los aceites aromáticos durante muchas más horas.

Conseguir esta rutina de belleza al mejor precio es una cuestión de oportunidad, ya que las rebajas temporales de cosmética suelen agotar existencias en cuestión de horas. Teniendo en cuenta que ambas opciones se encuentran actualmente por debajo de la barrera de los veinte euros, no es de extrañar que el stock de estos rociados esté a punto de agotarse en las estanterías.

Renovar nuestra colección de aromas diarios sin vaciar la cartera es una de esas decisiones inteligentes que cambian por completo cómo nos sentimos cada mañana. Cuando encontramos un producto tan versátil, fresco y accesible como estas propuestas brasileñas, la única duda real es saber cuál de las dos notas olerás primero cuando tengas el difusor en las manos. ¿Te inclinarás por la versión más dulce o prefieres el toque floral más sensual?