Inés García desvela a TikTok el seu secret de bellesa diari que ja arrasa a Primor per menys de 20 euros

Portar una aroma perfumada massa intensa durant tot el dia pot ser un error comú que trenca la frescor del nostre estil diari. Moltes vegades ens capfiquem a utilitzar fragàncies denses de bon matí que acaben sent massa feixugues abans d’arribar a migdia. La clau per mantenir aquesta sensació tan desitjada de recent dutxada no està en un perfum tradicional, sinó en una alternativa molt més lleugera i addictiva que està arrasant a les xarxes socials.
La creadora de contingut Inés García ha desvelat a la seva comunitat de TikTok el seu secret imprescindible per olorar sempre bé sense recarregar l’ambient. Amb més de cinc milions de seguidors atents a cadascun dels seus consells de bellesa, la jove ha confirmat quina és la seva opció preferida per al dia a dia. El resultat d’aquesta revelació ha provocat una autèntica bogeria de vendes en establiments de cosmètica.
Segons ha explicat la mateixa creadora a la xarxa social, la tria de la fragància diària ha de ser molt més subtil per encaixar amb la rutina. “Para mí, usar perfumes en el día a día desentona un poco… A no ser que tengas un perfume muy suave o muy fresco”, confessava en una de les seves últimes publicacions. Aquesta declaració d’intencions ha posat el focus sobre la gran diferència entre els perfums concentrats i les opcions més volàtils.
I és que les anomenades brumes corporals s’han convertit en el nou objecte de desig de les que busquen un toc aromàtic personalitzat. A diferència dels perfums habituals, aquests ruixats ofereixen una concentració menor que permet una reaplicació constant sense saturar l’olfacte. (Sí, nosaltres també agraïm poder renovar l’aroma a qualsevol hora). El seu disseny està pensat específicament per a la vida quotidiana, oferint una lleugeresa impecable.
La diferència clau entre un perfum tradicional i una bruma corporal
Entendre l’èxit d’aquests productes passa per analitzar la seva composició i la forma com interactuen amb la nostra pell. Els perfums solen ser molt més intensos, romanen durant hores i la seva essència està molt concentrada, essent la millor opció per a ocasions especials. En canvi, les brumes corporals són més lleugeres, fresques i subtils, pensades per durar menys temps i permetre una renovació ràpida.
Aquesta menor durada no és cap defecte, sinó el seu major benefici estratègic per a la rutina diària. Al llarg de la jornada, podem reaplicar el producte totes les vegades que vulguem per recuperar aquesta sensació de frescor instantània. A més, a diferència dels perfums clàssics, la majoria d’aquestes formulacions estan dissenyades per poder-se aplicar tant al cos com al cabell.
La marca de referència que ha conquerit Inés García no és altra que Sol de Janeiro, coneguda mundialment pels seus aromes d’inspiració brasilera. Les seves creacions destaquen per notes dolces, tropicals i amb un toc gourmand que esdevenen inconfusibles des de la primera aplicació. Ara mateix, les dues opcions preferides de la creadora es troben amb un descompte brutal a Primor per menys de 20 euros.
Les dues fragàncies icòniques que triomfen a Primor
La primera de les opcions destacades és la fragància Cheirosa Brazilian Crush 62 de la firma brasilera. Aquest producte destaca per ser una barreja profundament dolça, embolcallant i plena de calidesa que evoca de manera directa l’esperit tropical. La seva piràmide aromàtica combina notes de pistatxo, vainilla i caramell salat, donant com a resultat una essència golosa i cremosa irresistible.
El preu original d’aquesta versió era de 25,99 euros, però actualment es pot aconseguir a la secció de caça de gangues per 20,02 euros. És una opció perfecta si busquem una olor que deixi petjada però mantenint la lleugeresa que exigeix una jornada diària. La seva versatilitat permet portar-la sola o combinada amb la teva crema hidratant preferida.
La segona joia del seu armari de bellesa és la versió Cheirosa Brazilian Body Mist 40, que ofereix un perfil totalment diferent. Aquesta formulació compta amb un aroma clarament més femení, sensual i elegant que s’adapta tant al dia com a la nit. La barreja d’ingredients inclou pruna negra, vainilla i un toc delicat de jasmi que transforma l’experiència sensorial.
El resultat és una fragància floral i lleugerament afruitada que ha patit una rebaixa de preu encara més espectacular a la botiga. Passant dels 25,99 euros originals, el seu cost ha caigut fins als 16,70 euros, convertint-se en una de les oportunitats més suculentes del catàleg actual. Una xifra tan reduïda fa que incorporar-la a la bossa de mà sigui una decisió gairebé automàtica.
Combinar dues brumes corporals diferents permet crear capes d’aroma úniques que ajusten l’alta o baixa intensitat de la teva fragància segons el moment del dia.
El truc del layering per a una aroma inconfusible i duradora
Més enllà d’utilitzar cada producte per separat, el veritable truc d’Inés García resideix en la tècnica coneguda com a layering o superposició de capes. La creadora ha confirmat que, en moltes ocasions, barreja la versió número 62 i la número 40 per aconseguir una barreja de fragàncies digna de sobresalient. Aquesta combinació permet ajuntar la calidesa del pistatxo i el caramell amb la sensualitat floral de la pruna i el jasmi.
Aquesta estratègia ofereix un estalvi considerable respecte a la compra d’alta perfumeria i garanteix no repetir l’olor de ningú més a la sala. A més, les brumes corporals es poden combinar fàcilment amb les teves cremes corporals habituals o fins i tot amb perfums més potents per modificar-ne la intensitat. Si apliques una capa de crema hidratant i posteriorment el ruixat, aconseguiràs fixar els olis aromàtics durant moltes més hores.
Aconseguir aquesta rutina de bellesa al millor preu és una qüestió d’oportunitat, ja que les rebaixes temporals de cosmètica solen exhaurir existències en qüestió d’hores. Tenint en compte que ambdues opcions es troben actualment per sota de la barrera dels vint euros, no és d’estranyar que l’estoc d’aquests ruixats estigui a punt d’exhaurir-se a les prestatgeries.
Renovar la nostra col·lecció d’aromes diàries sense buidar la cartera és una d’aquelles decisions intel·ligents que canvien per complet com ens sentim cada matí. Quan trobem un producte tan versàtil, fresc i accessible com aquestes propostes brasileres, l’únic dubte real és saber quina de les dues notes oloraràs primer quan tinguis el difusor a les mans. Te n’aniràs a la versió més dolça o prefereixes el toc floral més sensual?