Sembla mentida el soroll que pot arribar a fer un grup de poquíssims humans. Però, si qui el fa són bombers, el soroll és eixordior. S’ha demostrat aquest vespre en l’acte d’inici de campanya del PSC, amb Jordi Hereu, com a candidat i el president de la Generalitat, Salvador Illa, com màxim estendard dels socialistes a Catalunya. Dos grups de bombers s’han col·locat estratègicament a les entrades de l’auditori Illa Diagonal de Barcelona, on el PSC celebra l’entrada en la recta final de la cursa de les eleccions al Congrés i el Senat del 29 de novembre.
Els bombers mobilitzats, amb sirenes, i pancartes reivindicant la salut laboral i la protecció contra els tòxics, han aprofitat l’avinentesa per fer-se sentir. I, amb pancartes amb noms i cognoms, com la dedicada a la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, han reclamat atenció a les seves demandes ara que s’enceta un altre cicle negociador. De fet, els Bombers, en aquesta ocasió funcionaris, han volgut fer una protesta simbòlica contra la falta de compliment d’acords “pactats” amb la conselleria d’Interior i per modificacions laborals que han generat malestar dins el cos. Representants del PSC han enraonat amb els bombers de la protesta per mirar de reduir el soroll per poder celebrar l’acte amb tranquil·litat. Finalment, dins l’auditori no se sentia res.
“Crisi estructural”
Comptat i debatut, els mobilitzats exigeixen més inversió, millores laborals, l’aplicació d’un pla de formació i, sobretot, fer cas del pla de riscos laborals que implica renovar material, infraestructures i els equips de protecció individual, els EPI. Una situació que titllen de “crisi estructural”. Un dels punts que ha mobilitzat els bombers aquest vespre és la reclamació sobre la salut laboral. En concret, recorden que fa tres anys l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer va classificar la seva professió com a risc alt amb relació al càncer i raonen que no s’han pres les mesures adients de protecció laboral, neteja i vigilància de la salut. Per això reclamen protecció contra els tòxics.