Aitana Sánchez-Gijón es converteix en model per Nadal per protagonitzar la nova campanya de Bimba y Lola

Quedan algo más de 40 días para la Navidad y nuestra mente ya está dividida entre las ganas de desconectar y el pánico logístico que suponen las reuniones familiares. La maquinaria festiva no avisa, y este año el pistoletazo de salida lo ha dado una de nuestras actrices más respetadas, demostrando que el universo de la moda y la interpretación caminan siempre de la mano cuando se acercan fechas señaladas. (Sí, nosotras también alucinamos un poco al verla en esta faceta). La elegancia inconfundible de la gran pantalla se traslada directamente al escaparate comercial en un movimiento que ya está dando mucho que hablar en redes sociales y corrillos de estilo.

La protagonista de esta historia es Aitana Sánchez-Gijón, que se ha convertido por sorpresa en la imagen absoluta de la campaña navideña de Bimba y Lola. Alejada temporalmente de los escenarios y de los rodajes cinematográficos, la intérprete se mete de lleno en la piel de una modelo para lucir las propuestas más llamativas de la firma gallega de cara a la temporada de invierno. Una jugada maestra que demuestra que el talento maduro gana enteros cuando se mezcla con colecciones atrevidas y llenas de personalidad.

No esperaba acabar el año posando entre bufandas gigantes y carbón dulce, pero reconozco que la anfitriona caótica que interpreto se parece demasiado a nosotras en Nochebuena.

Detrás de esta producción visual encontramos nombres propios del sector como el fotógrafo Nacho Alegre y la directora Joana Colomar, artífices de plasmar ese caos tan entrañable y reconocible que sufrimos en los hogares durante las semanas previas a las fiestas. Lejos de buscar la perfección inalcanzable de los catálogos tradicionales, la campaña retrata con bastante humor los momentos de estrés que se acumulan al organizar calendarios, preparar menús imposibles y recibir a los invitados con una sonrisa impecable.

El caos doméstico convertido en tendencia

La pieza audiovisual que acompaña el lanzamiento lleva por título Oh! Bimba Navidad y arranca con una escena muy cotidiana que nos resulta dolorosamente familiar. Vemos a la actriz rebuscando entre los adornos navideños guardados durante años en el trastero, dando inicio a una carrera de obstáculos que incluye la temida elección de los regalos y la siempre compleja puesta a punto de la casa familiar. Es precisamente ese costumbrismo bien entendido el que logra conectar de inmediato con nuestro bolsillo y nuestra paciencia.

Entre los momentos más divertidos que recrea la pieza destaca una bandeja de dulces con una pinta estupenda pero que resultan ser completamente decorativos, una pequeña trampa visual que podría pasar en cualquier salón patrio. La traca final llega con la recreación de la mañana del 25 de diciembre, donde la protagonista descubre bajo el árbol una sorpresa clásica en forma de carbón dulce, demostrando que la firma no ha dudado en rescatar la ironía de las tradiciones más castizas para arrancar una sonrisa al espectador.

Más allá de la narrativa visual, el despliegue de moda es el gran protagonista silencioso de esta propuesta comercial. La colección reúne algunas de las tendencias más potentes que ya inundan los escaparates, pensadas tanto para sobrevivir al termómetro invernal como para destacar en cualquier cena de empresa o brindis familiar que se precie.

Piezas clave para sobrevivir al invierno con estilo

Las amantes de los complementos XXL están de enhorabuena, porque la propuesta textil de la marca gallega apuesta fuerte por abrigarse sin perder ni un ápice de actitud. En el catálogo lucen con fuerza las bufandas de lana de grandes dimensiones, perfectas para combatir las bajas temperaturas, junto a opciones mucho más arriesgadas como unas peculiares sandalias cubiertas de pelo y unos mitones decorados con tachuelas y estampados animales que no dejan indiferente a nadie.

El calzado mantiene un papel protagonista gracias a unos botines de tacón geométrico y a unas zapatillas deportivas con un marcado acabado metalizado, ideales para quienes priorizan el confort sin renunciar a las tendencias del momento. Todo ello se completa con una línea de accesorios destinados a personalizar los bolsos y con una selección de bisutería donde brillan con luz propia los anillos de gran tamaño adornados con piedras de colores.

Para la actriz ganadora del Goya de Honor en 2025, esta incursión en el mundo de la moda supone un desvío divertido respecto a su trayectoria habitual en el cine y el teatro. Encarnar a una anfitriona al borde del colapso navideño le permite mostrar una registración más cercana y terrenal, sirviendo de puente perfecto entre el público general y unas colecciones diseñadas para arrasar en ventas durante las próximas semanas.

Con la campaña ya en marcha y los comercios calentando motores para el gran consumo, queda claro que la maquinaria festiva no entiende de prudencia calendaria. Las fiestas están a la vuelta de la esquina, el armario pide una renovación urgente y nosotras nos preguntamos si realmente lograremos superar este diciembre sin acabar pidiendo ayuda a gritos. ¿Preparada para el asalto definitivo a las tiendas?