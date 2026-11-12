Meghan Markle ha reaparegut públicament després d’uns dies especialment complicats per la detenció del seu pare, a qui han acusat de tenir material pornogràfic d’abús sexual infantil. La dona de Harry d’Anglaterra ha acompanyat el marit fins a Brussel·les, però ha evitat pronunciar el discurs que tenia previst fer al Parlament Europeu. La situació familiar l’ha afectat profundament i una font pròxima a la parella diu, a la revista ¡Hola!, que “no se sent amb prou forces emocionalment” per parlar en públic en aquests moments.
La primera aparició dels ducs de Sussex ha tingut lloc aquest dimarts 10 de novembre, a la seu del Parlament Europeu, on han inaugurat l’exposició Lost Screen Memorial. Aquesta es tracta d’una iniciativa que recorda els infants i adolescents que han mort després de patir les conseqüències dels perills de l’entorn digital. Meghan ha arribat agafada de la mà del seu marit i amb una actitud seriosa, si ens fixem en les fotografies que han publicat els diferents mitjans. Quan els periodistes li han preguntat com es trobava i com estava afrontant la situació del seu pare, ha preferit no fer declaracions.
La duquessa havia de compartir amb Harry una intervenció sobre la seguretat dels menors a internet, però finalment ha decidit fer un pas al costat i ha cancel·lat la seva intervenció a l’últim moment. Ha estat el fill petit de Carles III qui ha pronunciat tot sol el discurs davant dels representants europeus, al final: “No soc aquí com a expert ni com a polític. Soc aquí com a pare i la meva dona, com a mare”, ha començat dient, en una referència a la implicació de tots dos en aquesta problemàtica.
Tot i que Meghan no ha intervingut, sí que ha protagonitzat un moment especialment emotiu durant la visita. La duquessa s’ha aixecat per abraçar una mare belga que ha explicat la tràgica experiència de perdre el seu fill Glenn, de 15 anys, després que patís ciberassetjament arran de la difusió d’una imatge íntima. Els testimonis han destacat que l’actriu s’ha mostrat “molt commoguda” mentre l’acompanyava.
Meghan Markle held Prince Harry’s hand tightly as they arrived in Brussels for her first public appearance since her estranged father, Thomas Markle, was arrested. Dressed in black, the Duchess of Sussex, 45, accompanied her husband to the European Parliament after withdrawing from their planned joint keynote address – reportedly because she did not feel emotionally strong enough to speak publicly. Harry, 42, delivered the address at the opening of the Lost Screen Memorial, where the couple joined bereaved families to honour children who died after experiencing online harm 🤍 📽️: Getty #meghanmarkle #princeharry— HELLO! Canada (@HelloCanada) November 10, 2026
El pare de Meghan Markle, acusat de possessió de pornografia infantil
La situació familiar que travessa la duquessa és especialment delicada. El seu pare, Thomas Markle, va ser detingut el passat 6 de novembre per agents federals de l’FBI en una residència per a gent gran de Florida, on vivia a causa del seu delicat estat de salut. L’home, de 82 anys, està acusat d’un delicte federal de possessió de material d’abús sexual infantil.
La investigació hauria començat després que el seu fill trobés material sospitós entre les pertinences del pare i ho posés en coneixement de les autoritats. Segons la documentació judicial, els agents van confiscar aproximadament 78 elements en dos trasters de la zona de Los Angeles que Thomas Markle tenia llogats des de feia anys. Entre el material hi havia diapositives, negatius fotogràfics i llibres amb imatges presumptament relacionades amb abusos sexuals a menors.
Després de comparèixer davant del jutge a Florida, inicialment va poder sortir de la custòdia policial mentre esperava el judici, però amb unes condicions estrictes: havia de romandre en arrest domiciliari i portar una polsera telemàtica per controlar-ne els moviments. També se li van imposar restriccions de contacte amb menors i d’accés a dispositius electrònics.
La situació, però, va fer un nou gir el 10 de novembre. Segons va denunciar el fiscal federal, Thomas Markle s’hauria tallat la polsera telemàtica a les 1:45 hores de la matinada i hauria incomplert, així, les condicions de la seva posada en llibertat. La Fiscalia va demanar que se li revoqués aquest règim i un jutge de Florida va ordenar que tornés a quedar sota custòdia federal, sense fiança, mentre avança el procediment judicial.
A més, el jutge ha considerat que la situació residencial de l’home no ofereix garanties suficients i ha ordenat que se li faci una avaluació psiquiàtrica per determinar si està en condicions de comprendre el procés judicial i participar en la seva defensa. El pare de Meghan Markle ha negat les acusacions.
Meghan Markle i el pare, distanciat des de fa molts anys
La relació entre Meghan i Thomas Markle està trencada des d’abans del casament de la duquessa amb el príncep Harry, el maig del 2018. El pare no va assistir a la cerimònia i, des d’aleshores, tots dos han mantingut una relació molt distant. Meghan ha explicat en un comunicat bomba que les acusacions contra el seu pare ja li havien arribat anys enrere i que havia decidit protegir els seus fills, Archie i Lilibet, tot mantenint-los “allunyats” d’ell.
La duquessa ja havia expressat la seva profunda preocupació per les acusacions i havia manifestat la voluntat de col·laborar amb les autoritats que investiguen el cas. Ara, aquesta primera reaparició pública deixa veure fins a quin punt la situació l’està afectant, malgrat que hagi optat per mantenir-se al costat del seu marit i continuar participant en els compromisos solidaris de la parella.