Andreu d’Anglaterra manté un particular pols amb el seu germà Carles III, qui ha volgut apartar-lo de la família de totes les maneres possibles des que va sortir a la llum la seva relació amb Jeffrey Epstein. Que fos amic íntim del pederasta i magnat nord-americà ha fet molt de mal a la imatge pública del príncep, ja que l’han acusat d’acudir a les festes amb menors, d’haver agredit sexualment una jove i d’haver filtrat informació confidencial del govern britànic. Que l’hagin arribat a detenir ha estat la gota que ha fet vessar el got i la paciència de l’actual monarca britànic s’ha esfumat. Li han retirat tots els títols i l’han convertit, oficialment, en l’ovella negra dels Windsor. Ja no el conviden als dinars familiars i tampoc a les bodes, tenint en compte que no va rebre invitació per a l’enllaç del nebot del passat 6 de juny. Sí que van acudir-hi les seves filles, tota una sorpresa que ha servit per descobrir com viuen elles aquest escàndol.
El diari The Daily Mail ha pogut parlar amb fonts properes a la família que saben com és que Beatriu i Eugènia de York van voler acudir a l’enllaç. La seva presència va ser molt comentada i sembla que darrere hi havia un objectiu clar: “Era un intent molt clar de reafirmar el seu estatus reial després de mesos de polèmiques pels escàndols del seu pare”. El que no se sabia, que darrere d’aquesta presència hi havia Andreu. Elles no tenien clar si era una bona idea presentar-se a l’enllaç del seu cosí, però Andreu les hauria empès fortament a fer-ho: “Andreu va enviar un correu electrònic a les seves filles convidant-les a anar-hi i a mantenir el cap ben alt tota l’estona“.
La cosa és que, segons aquestes mateixes fonts, Andreu estaria mostrant “senyals preocupants” d’estar aferrant-se a idees que, ara mateix, queden per sobre de la seva posició: “Andreu està pressionant les filles perquè lluitin i conservin els seus títols nobiliaris“. Un altre senyal que no accepta el que ha passat, per exemple, és que insisteix que els tres treballadors que té a casa continuïn referint-se a ell com a “duc”.
Andreu d’Anglaterra, furiós el seu germà Carles, el monarca
Andreu d’Anglaterra estaria “furiós” amb el seu germà i, pel que sembla, tindria ganes de moure fils per engegar una campanya “agressiva” contra ell. El germà de Carles III creu que ha estat “durament castigat” i lamenta haver estat “el boc expiatori“: “Creu que el monarca s’ha extralimitat en les seves funcions i que ha actuat més enllà de les seves atribucions”. De fet, si fem cas a la informació que publica el mitjà anglès, Andreu hauria reclamat “centenars de milers de lliures” a la corona després que el fessin fora de la seva residència i també estaria exigint una indemnització per a la seva dona.
I què pensa el seu germà, de tot això? Doncs no li deu fer cap mena de gràcia, és clar, fins al punt que diuen que les reunions que li demana Andreu han estat “totalment ignorades”. I el mal rotllo s’estén també amb les seves filles, ja que s’ha filtrat a la premsa que Carles i Camil·la ni tan sols haurien saludat les filles d’Andreu quan van coincidir a la boda.