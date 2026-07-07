Harry d’Anglaterra ha aterrat a Londres aquest dilluns amb la idea de poder retrobar-se amb el pare després d’un munt de temps sense fer-ho, però s’ha quedat amb un pam de nas. El fill de Carles III havia preparat el viatge amb un objectiu clar, convertir-lo en l’excusa perfecta per a l’esperat retrobament entre el pare i els seus fills. Han passat quatre anys des que el monarca veiés els seus nets per última vegada, una relació totalment trencada a la que Harry vol posar-hi remei. Després de tot el que ha passat entre ells, semblava que les coses s’estaven arreglant… però hi ha hagut un gest que ho tira tot per terra.
La premsa del país va sorprendre’s molt quan va saber que Carles III havia ofert al seu fill que es quedés a dormir a Buckingham Palace durant la seva estada a la capital anglesa. Es tractava d’un gest de bona voluntat, certament, ja que en tots aquests anys li havia tingut prohibida l’entrada a la residència oficial. Harry volia sortir de la família reial? Doncs també ho faria dels seus palaus. I què ha passat? Ha dormit allà? Doncs no, finalment no li han deixat fer-ho.
Per què han retirat l’oferta d’allotjament a Harry d’Anglaterra?
La cosa és que, en un primer moment, Harry hauria reclinat la invitació. Quan, una mica més tard, va repensar-s’ho i va dir que sí que li agradaria tornar a casa… va trobar-se amb una negativa inesperada. La casa reial britànica va considerar que el príncep havia acceptat la proposta “massa tard” i, amb l’excusa que ja no tenien temps de preparar-ho tot per a la seva estada, li haurien tancat la porta als nassos.
Harry s’hauria mostrat “completament decebut” quan va saber que, finalment, no deixarien que s’hi allotgés. El seu portaveu no ha ocultat la sorpresa i la tristesa que hauria sentit l’aristòcrata. No serveix de res que li hagin dit que l’oferta continua vigent “per a futures visites”, tenint en compte que en aquesta haurà de quedar-se en un hotel. Des del seu entorn han retret a la família reial que juguin amb ell: “Desconcert i incredulitat”.
Tampoc no se sap si es reunirà amb el pare o no, després de tot, un viatge que s’havia preparat amb una idea de retrobament familiar que ha acabat sense Meghan Markle, sense els nens i, probablement, sense abraçada entre pare i fill. El punt d’inflexió que ho va dinamitar tot? Que el govern acordés que no li proporcionarien seguretat en aquest viatge a Londres: “Harry s’ha quedat a prop de posar-se a plorar quan ho ha sabut”, asseguren des de Vanity Fair.