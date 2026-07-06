Harry d’Anglaterra aterrarà avui mateix a Londres i aquesta visita no ha fet massa gràcia si llegim les columnes d’opinió dels principals tabloides britànics. El fill petit de Carles III i Diana de Gal·les va abandonar la protecció de la família reial fa sis anys, quan va voler castigar la família pel “mal tracte” que havien donat a la seva dona. Des de llavors, poden comptar-me amb els dits d’una mà les vegades que ha visitat el seu país natal. De fet, només cal destacar que el seu pare fa més de quatre anys que no veu els nets.
Després de molts mesos d’intentar calmar la situació entre ells, amb una mala maror que va accentuar-se amb l’entrevista incendiària i acusatòria amb Oprah Winfrey, Harry hauria aconseguit posar data a una reunió amb el seu pare. El seu entorn s’ha encarregat de fer córrer entre la premsa que vindria acompanyat de Meghan Markle i els nens, el que envoltava aquest viatge de moltíssima expectació.
La sorpresa? Que, finalment, s’ha sabut que vindrà ell sol… almenys, de moment. Potser hi té a veure que l’hagin convidat a quedar-se a dormir a Buckingham Palace, segons informa Sky News, un lloc que no deu portar bons records a l’actriu nord-americana. Que el rei Carles hagi fet aquesta proposta deixa entreveure, realment, un gest d’intentar reconciliar-se amb el fill. Ens trobem més a prop d’una foto familiar després de la sonora ruptura?
Els britànics, farts de les notícies sobre els viatges de Harry d’Anglaterra
Els periodistes britànics estan farts del joc de Harry, que continua jugant amb ells per intentar que promocionin els seus intents de fer les paus amb la família després de tot. I com és que, al final, no l’acompanyarà Meghan? Pel que han filtrat, sembla que ha estat com a rebuig a la decisió que ha pres recentment el Ministeri d’Interior quan ha confirmat que li retiren l’escorta quan estigui a territori britànic.
Que Harry vagi dient que vindrà amb la dona quan, poc després, diu que no ha fet enfadar molt la premsa especialitzada. Però no només això, sinó que als comentaris de les xarxes socials també s’intueix que la ciutadania està farta del príncep.
La Razón s’ha fixat, per exemple, en una columna de The Times que deixa verd el matrimoni: “L’espectacle de si Harry i Meghan estaran junts a Londres o no… Si us plau, que acabi ja. El duc de Sussex diu ara que no vindrà amb la família. Un moment, ara diuen que potser sí que venen? Estic perdent la paciència”, ha escrit en un clam que comparteix amb molts dels seus lectors.
Harry and his thick as mince wife are insufferable, irrelevant fools.— moonmonkeyman11 (@moonmonkeyman11) July 6, 2026
He should stop pissing about with his idiotic games! Still, this makes him look like the ‘poor boy’ 😉😉😉 I’m sure plenty will fall for this act of infantile manipulation!— Furiosa (@Furiosa24) July 6, 2026
Harry accepts an offer then plays the victim when he doesn't follow protocol? Typical behavior. He wants the royal treatment without the respect or responsibility that comes with it. Keep him away.— @AmericaWithTrump (@USA_Patriot_GOP) July 6, 2026
A X (l’antic Twitter) llegim missatges com els següents: “Hauria de deixar de fer el ximple amb els seus jocs idiotes! Però, és clar, això el fa semblar el pobre noi… Estic segur que molts cauran en la trampa d’aquest acte de manipulació infantil”, “Ja n’hi ha prou! No més sobre els Sussex, si us plau”, “Ximples, insuportables i irrellevants” o “En Harry accepta una oferta i després es fa la víctima quan no segueix el protocol? Comportament típic. Vol el tracte reial sense el respecte ni la responsabilitat que això comporta, mantingueu-lo allunyat” són alguns dels que podem llegir aquesta setmana. La gent n’està farta i, amb aquesta actitud, Harry no aconseguirà pas que el perdonin pels seus pecats.