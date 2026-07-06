Harry de Inglaterra aterrará hoy mismo en Londres y esta visita no ha sido muy bien recibida si leemos las columnas de opinión de los principales tabloides británicos. El hijo menor de Carlos III y Diana de Gales abandonó la protección de la familia real hace seis años, cuando quiso castigar a la familia por el “mal trato” que habían dado a su esposa. Desde entonces, se pueden contar con los dedos de una mano las veces que ha visitado su país natal. De hecho, solo cabe destacar que su padre lleva más de cuatro años sin ver a los nietos.

Después de muchos meses intentando calmar la situación entre ellos, con un malestar que se acentuó con la entrevista incendiaria y acusatoria con Oprah Winfrey, Harry habría conseguido poner fecha a una reunión con su padre. Su entorno se ha encargado de hacer correr entre la prensa que vendría acompañado de Meghan Markle y los niños, lo que rodeaba este viaje de muchísima expectación.

¿La sorpresa? Que, finalmente, se ha sabido que vendrá él solo… al menos, de momento. Quizás tenga que ver con que le hayan invitado a quedarse a dormir en el Palacio de Buckingham, según informa Sky News, un lugar que no debe traer buenos recuerdos a la actriz estadounidense. Que el rey Carlos haya hecho esta propuesta deja entrever, realmente, un gesto de intentar reconciliarse con el hijo. ¿Nos encontramos más cerca de una foto familiar después de la sonora ruptura?

Harry de Inglaterra y Meghan Markle no aclaran si viajarán a Londres | CBS

Los británicos, hartos de las noticias sobre los viajes de Harry de Inglaterra

Los periodistas británicos están hartos del juego de Harry, que continúa jugando con ellos para intentar que promocionen sus intentos de hacer las paces con la familia después de todo. ¿Y cómo es que, al final, no le acompañará Meghan? Por lo que han filtrado, parece que ha sido como rechazo a la decisión que ha tomado recientemente el Ministerio del Interior cuando ha confirmado que le retiran la escolta cuando esté en territorio británico.

Que Harry diga que vendrá con su esposa cuando, poco después, dice que no lo ha hecho enfadar mucho a la prensa especializada. Pero no solo eso, sino que en los comentarios de las redes sociales también se intuye que la ciudadanía está harta del príncipe.

La Razón se ha fijado, por ejemplo, en una columna de The Times que critica duramente al matrimonio: “El espectáculo de si Harry y Meghan estarán juntos en Londres o no… Por favor, que termine ya. El duque de Sussex dice ahora que no vendrá con la familia. Un momento, ¿ahora dicen que quizás sí vienen? Estoy perdiendo la paciencia”, ha escrito en un clamor que comparte con muchos de sus lectores.

Harry and his thick as mince wife are insufferable, irrelevant fools. — moonmonkeyman11 (@moonmonkeyman11) July 6, 2026

He should stop pissing about with his idiotic games! Still, this makes him look like the ‘poor boy’ 😉😉😉 I’m sure plenty will fall for this act of infantile manipulation! — Furiosa (@Furiosa24) July 6, 2026

Harry accepts an offer then plays the victim when he doesn't follow protocol? Typical behavior. He wants the royal treatment without the respect or responsibility that comes with it. Keep him away. — @AmericaWithTrump (@USA_Patriot_GOP) July 6, 2026

En X (el antiguo Twitter) leemos mensajes como los siguientes: “¡Debería dejar de hacer el tonto con sus juegos idiotas! Pero, claro, esto lo hace parecer el pobre chico… Estoy seguro de que muchos caerán en la trampa de este acto de manipulación infantil”, “¡Ya basta! No más sobre los Sussex, por favor”, “Tontos, insoportables e irrelevantes” o “¿Harry acepta una oferta y luego se hace la víctima cuando no sigue el protocolo? Comportamiento típico. Quiere el trato real sin el respeto ni la responsabilidad que eso conlleva, manténganlo alejado” son algunos de los que podemos leer esta semana. La gente está harta y, con esta actitud, Harry no conseguirá que lo perdonen por sus pecados.