Meghan Markle ha rebut males notícies pel que respecte al seu pare, qui acaba de saber que s’enfronta a una pena que pot arribar fins als 40 anys de presó. El sogre de Harry d’Anglaterra podria acabar el que li queda de vida a la garjola, ara que un jurat de Los Angeles ha formalitzat dues acusacions contra ell per dos delictes de possessió de material d’abús sexual infantil. El pare de la duquessa de Sussex, de 82 anys, ha vist complicar-se una situació judicial que podria causar-li conseqüències molt dures.
La nova acusació, que s’ha conegut aquest dimarts 24 de novembre, representa un pas més en una investigació que va començar fa setmanes i que ha situat el pare de la duquessa de Sussex al centre d’un cas molt greu. Segons ha informat la Fiscalia del Districte Central de Califòrnia, Thomas Markle continua sota custòdia federal i està previst que comparegui davant d’un tribunal de Los Angeles durant les pròximes setmanes.
La investigació se centra en la presumpta possessió de negatius fotogràfics de 35 mil·límetres amb imatges de menors de dotze anys. Segons la documentació judicial, els investigadors consideren que el pare de Meghan Markle conservava aquest material “de manera conscient” en dos trasters que tenia llogats des del 2008. Durant els escorcolls, els agents de l’FBI haurien confiscat prop de 78 elements, entre els quals hi havia diapositives, negatius fotogràfics i llibres.
La investigació també ha posat el focus en unes imatges similars que s’haurien localitzat a les Filipines, país on Thomas Markle havia viscut anteriorment, així com en altres materials dels quals encara s’intenta determinar la procedència. La Fiscalia sosté que l’acusat coneixia la naturalesa del material que presumptament tenia en el seu poder, però aquestes acusacions encara s’han de demostrar davant d’un tribunal.
Detenen el pare de Meghan Markle i ara se sap per què
Cal recordar que Thomas Markle va ser detingut el passat 6 de novembre a Florida, on vivia en una residència per a persones grans després d’haver patit diversos problemes de salut. Inicialment, va quedar en llibertat amb determinades condicions, entre les quals hi havia l’obligació de portar una polsera electrònica de localització. La situació va empitjorar quan va intentar retirar-se el dispositiu, fet que va provocar una nova detenció. Des d’aleshores, roman empresonat mentre es preparen els tràmits per traslladar-lo a Califòrnia.
El seu estat de salut també ha generat preocupació durant les primeres actuacions judicials. De fet, es va arribar a qüestionar si estava en condicions de comprendre les acusacions que pesaven sobre ell. Per aquest motiu, va ser sotmès a una avaluació psiquiàtrica que va concloure que era mentalment competent per afrontar el procés judicial. Durant aquesta valoració, l’home va negar haver comès els delictes que se li atribueixen i va assegurar que no tenia cap imatge d’abús sexual infantil. Per tant, malgrat la gravetat dels càrrecs, encara es troba pendent de judici i es manté la presumpció d’innocència.
Què ha dit Meghan Markle sobre l’empresonament del pare?
Meghan Markle va trencar el seu silenci sobre el tema en un comunicat duríssim en el qual reconeixia que havia “allunyat” els fills del seu pare per “protegir-los”. L’aristòcrata havia tingut coneixement de denúncies preocupants el 2018, deia, a través d’una comunicació traslladada a la Policia Metropolitana de Londres. En aquella declaració, també va deixar entreveure fins a quin punt aquestes informacions havien condicionat la seva relació familiar i que per això no tenien relació.
Ara, amb dos nous càrrecs formals i la possibilitat d’una condemna de fins a quatre dècades de presó, el futur judicial de Thomas Markle és cada vegada més incert. Als seus 82 anys i amb un estat de salut delicat, s’enfronta a un procés que podria tenir conseqüències molt importants per a la resta de la seva vida.