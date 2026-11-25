Meghan Markle ha recibido malas noticias respecto a su padre, quien acaba de saber que se enfrenta a una pena que puede llegar hasta los 40 años de prisión. El suegro de Harry de Inglaterra podría pasar el resto de su vida en la cárcel, ahora que un jurado de Los Ángeles ha formalizado dos acusaciones contra él por dos delitos de posesión de material de abuso sexual infantil. El padre de la duquesa de Sussex, de 82 años, ha visto complicarse una situación judicial que podría causarle consecuencias muy duras.

La nueva acusación, que se ha conocido este martes 24 de noviembre, representa un paso más en una investigación que comenzó hace semanas y que ha situado al padre de la duquesa de Sussex en el centro de un caso muy grave. Según ha informado la Fiscalía del Distrito Central de California, Thomas Markle continúa bajo custodia federal y está previsto que comparezca ante un tribunal de Los Ángeles durante las próximas semanas.

La investigación se centra en la presunta posesión de negativos fotográficos de 35 milímetros con imágenes de menores de doce años. Según la documentación judicial, los investigadores consideran que el padre de Meghan Markle conservaba este material «de manera consciente» en dos trasteros que tenía alquilados desde 2008. Durante los registros, los agentes del FBI habrían confiscado cerca de 78 elementos, entre los cuales había diapositivas, negativos fotográficos y libros.

La investigación también ha puesto el foco en unas imágenes similares que se habrían localizado en Filipinas, país donde Thomas Markle había vivido anteriormente, así como en otros materiales de los cuales aún se intenta determinar la procedencia. La Fiscalía sostiene que el acusado conocía la naturaleza del material que presuntamente tenía en su poder, pero estas acusaciones aún deben demostrarse ante un tribunal.

El padre de Meghan Markle se enfrenta a penas de prisión muy altas | Europa Press

Detienen al padre de Meghan Markle y ahora se sabe por qué

Hay que recordar que Thomas Markle fue detenido el pasado 6 de noviembre en Florida, donde vivía en una residencia para personas mayores después de haber sufrido varios problemas de salud. Inicialmente, quedó en libertad con determinadas condiciones, entre las cuales estaba la obligación de llevar una pulsera electrónica de localización. La situación empeoró cuando intentó retirarse el dispositivo, hecho que provocó una nueva detención. Desde entonces, permanece encarcelado mientras se preparan los trámites para trasladarlo a California.

Su estado de salud también ha generado preocupación durante las primeras actuaciones judiciales. De hecho, se llegó a cuestionar si estaba en condiciones de comprender las acusaciones que pesaban sobre él. Por este motivo, fue sometido a una evaluación psiquiátrica que concluyó que era mentalmente competente para afrontar el proceso judicial. Durante esta valoración, el hombre negó haber cometido los delitos que se le atribuyen y aseguró que no tenía ninguna imagen de abuso sexual infantil. Por lo tanto, a pesar de la gravedad de los cargos, aún se encuentra pendiente de juicio y se mantiene la presunción de inocencia.

Meghan Markle tiene un problema familiar grave | Europa Press

¿Qué ha dicho Meghan Markle sobre el encarcelamiento del padre?

Meghan Markle rompió su silencio sobre el tema en un comunicado muy duro en el cual reconocía que había «alejado» a sus hijos de su padre para «protegerlos». La aristócrata había tenido conocimiento de denuncias preocupantes en 2018, decía, a través de una comunicación trasladada a la Policía Metropolitana de Londres. En aquella declaración, también dio a entender hasta qué punto estas informaciones habían condicionado su relación familiar y que por eso no tenían relación.

Ahora, con dos nuevos cargos formales y la posibilidad de una condena de hasta cuatro décadas de prisión, el futuro judicial de Thomas Markle es cada vez más incierto. A sus 82 años y con un estado de salud delicado, se enfrenta a un proceso que podría tener consecuencias muy importantes para el resto de su vida.