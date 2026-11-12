Meghan Markle ha reaparecido públicamente después de unos días especialmente complicados por la detención de su padre, a quien han acusado de tener material pornográfico de abuso sexual infantil. La esposa de Harry de Inglaterra ha acompañado al marido hasta Bruselas, pero ha evitado pronunciar el discurso que tenía previsto hacer en el Parlamento Europeo. La situación familiar la ha afectado profundamente y una fuente cercana a la pareja dice, en la revista ¡Hola!, que «no se siente con suficientes fuerzas emocionales» para hablar en público en estos momentos.

La primera aparición de los duques de Sussex tuvo lugar este martes 10 de noviembre, en la sede del Parlamento Europeo, donde inauguraron la exposición Lost Screen Memorial. Esta se trata de una iniciativa que recuerda a los niños y adolescentes que han muerto después de sufrir las consecuencias de los peligros del entorno digital. Meghan llegó tomada de la mano de su marido y con una actitud seria, si nos fijamos en las fotografías que han publicado los diferentes medios. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se encontraba y cómo estaba afrontando la situación de su padre, prefirió no hacer declaraciones.

La duquesa tenía que compartir con Harry una intervención sobre la seguridad de los menores en internet, pero finalmente decidió dar un paso al lado y canceló su intervención en el último momento. Fue el hijo menor de Carlos III quien pronunció solo el discurso ante los representantes europeos, al final: «No estoy aquí como experto ni como político. Estoy aquí como padre y mi esposa, como madre», comenzó diciendo, en una referencia a la implicación de ambos en esta problemática.

Aunque Meghan no intervino, sí protagonizó un momento especialmente emotivo durante la visita. La duquesa se levantó para abrazar a una madre belga que contó la trágica experiencia de perder a su hijo Glenn, de 15 años, después de que sufriera ciberacoso a raíz de la difusión de una imagen íntima. Los testigos destacaron que la actriz se mostró «muy conmovida» mientras la acompañaba.

Meghan Markle held Prince Harry’s hand tightly as they arrived in Brussels for her first public appearance since her estranged father, Thomas Markle, was arrested. Dressed in black, the Duchess of Sussex, 45, accompanied her husband to the European Parliament after withdrawing from their planned joint keynote address – reportedly because she did not feel emotionally strong enough to speak publicly. Harry, 42, delivered the address at the opening of the Lost Screen Memorial, where the couple joined bereaved families to honour children who died after experiencing online harm 🤍 📽️: Getty #meghanmarkle #princeharry — HELLO! Canada (@HelloCanada) November 10, 2026

El padre de Meghan Markle, acusado de posesión de pornografía infantil

La situación familiar que atraviesa la duquesa es especialmente delicada. Su padre, Thomas Markle, fue detenido el pasado 6 de noviembre por agentes federales del FBI en una residencia para personas mayores de Florida, donde vivía debido a su delicado estado de salud. El hombre, de 82 años, está acusado de un delito federal de posesión de material de abuso sexual infantil.

La investigación habría comenzado después de que su hijo encontrara material sospechoso entre las pertenencias del padre y lo pusiera en conocimiento de las autoridades. Según la documentación judicial, los agentes confiscaron aproximadamente 78 elementos en dos trasteros de la zona de Los Ángeles que Thomas Markle tenía alquilados desde hacía años. Entre el material había diapositivas, negativos fotográficos y libros con imágenes presuntamente relacionadas con abusos sexuales a menores.

Después de comparecer ante el juez en Florida, inicialmente pudo salir de la custodia policial mientras esperaba el juicio, pero con unas condiciones estrictas: debía permanecer en arresto domiciliario y llevar una pulsera telemática para controlar sus movimientos. También se le impusieron restricciones de contacto con menores y de acceso a dispositivos electrónicos.

La situación, sin embargo, dio un nuevo giro el 10 de noviembre. Según denunció el fiscal federal, Thomas Markle se habría cortado la pulsera telemática a las 1:45 horas de la madrugada y habría incumplido, así, las condiciones de su puesta en libertad. La Fiscalía pidió que se le revocara este régimen y un juez de Florida ordenó que volviera a quedar bajo custodia federal, sin fianza, mientras avanza el procedimiento judicial.

El padre de Meghan Markle ha sido detenido | Europa Press

Además, el juez ha considerado que la situación residencial del hombre no ofrece garantías suficientes y ha ordenado que se le haga una evaluación psiquiátrica para determinar si está en condiciones de comprender el proceso judicial y participar en su defensa. El padre de Meghan Markle ha negado las acusaciones.

Meghan Markle y el padre, distanciados desde hace muchos años

La relación entre Meghan y Thomas Markle está rota desde antes de la boda de la duquesa con el príncipe Harry, en mayo de 2018. El padre no asistió a la ceremonia y, desde entonces, ambos han mantenido una relación muy distante. Meghan ha explicado en un comunicado bomba que las acusaciones contra su padre ya le habían llegado años atrás y que había decidido proteger a sus hijos, Archie y Lilibet, manteniéndolos «alejados» de él.

La duquesa ya había expresado su profunda preocupación por las acusaciones y había manifestado la voluntad de colaborar con las autoridades que investigan el caso. Ahora, esta primera reaparición pública deja ver hasta qué punto la situación la está afectando, a pesar de que haya optado por mantenerse al lado de su marido y continuar participando en los compromisos solidarios de la pareja.