Meghan Markle se ha visto salpicada en una polémica muy desagradable ahora que se ha filtrado a la prensa que están investigando a su padre por la posesión de imágenes de abuso infantil. Thomas Markle se encuentra en graves problemas judiciales en Filipinas por la presunta posesión de material de este tipo que le han descubierto, un delito muy grave del que ha tenido constancia The Sun. Pocas horas después de la publicación de la noticia, la esposa de Harry de Inglaterra ha emitido un comunicado urgente para romper su silencio sobre el tema. Hace muchos años que dejó de mantener el contacto con él, pero eso no quita que continúe siendo su padre y que este sea un tema muy delicado.

Se ha sabido que ha sido su hijo, el hermanastro de Meghan, quien habría hecho el hallazgo de cientos o posiblemente miles de archivos de abuso sexual infantil en las cajas que dejó en su antigua residencia en las islas: «Cuando encontré todo aquello, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre. No volveré a hablar nunca más con él«.

Meghan Markle ha emitido un comunicado urgente sobre la investigación a su padre | Netflix

Meghan Markle: «Alejé a mis hijos de mi padre para protegerlos»

El antiguo técnico de televisión, que llegó a ganar tres premios Emmy por su trabajo, está siendo investigado a raíz de esta denuncia, la que su otra hija -que vive con él- se ha apresurado a decir que es todo «mentira» porque «necesita dinero». La antigua duquesa de Sussex, en cambio, sí que le da credibilidad en un texto muy impactante: «Estoy profundamente angustiada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas. Mis pensamientos están con todos los niños que hayan podido sufrir daños«.

Meghan Markle ha sacado a la luz que, en 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio Especializado de Protección y de la Casa Real donde se les informaba que había acusaciones «preocupantes y escalofriantes» contra su padre: «Se me garantizó que se estaban investigando». Lo primero que hizo en ese momento, fue romper toda relación con su padre: «Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de la distorsión de algunas publicaciones de los medios a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos respondieron a un único motivo: protegerlos«.

El padre de Meghan Markle, investigado por un presunto delito de pornografía infantil | Good Morning Britain

«Confiaba en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo para otras familias. Aunque la magnitud de lo que ahora se ha revelado es más repugnante de lo que nadie podía imaginar, mi esperanza más sincera es que se haga justicia plenamente y que la prioridad continúe siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes», continúa. De momento, no consta que el padre de Meghan haya sido detenido ni acusado formalmente de ningún delito. Sea como sea, su imagen ha caído en picado y ahora todo el mundo está pendiente de cómo evoluciona una investigación que podría dibujarlo como un auténtico monstruo.