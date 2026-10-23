Meghan Markle s’ha vist esquitxada en una polèmica molt desagradable ara que s’ha filtrat a la premsa que estan investigant el seu pare per la possessió d’imatges d’abús infantil. Thomas Markle es troba en greus problemes judicials a les Filipines per la presumpta possessió de material d’aquest tipus que li han descobert, un delicte molt greu del que ha tingut constància The Sun. Poques hores després de la publicació de la notícia, la dona de Harry d’Anglaterra ha emès un comunicat urgent per trencar el seu silenci sobre el tema. Fa molts anys que va deixar de mantenir el contacte amb ell, però això no treu que continuï sent el seu pare i que aquest es tracti d’un tema molt delicat.
S’ha sabut que ha estat el seu fill, el germanastre de Meghan, qui hauria fet la trobada de centenars o possiblement milers d’arxius d’abús sexual infantil en les caixes que va deixar en la seva antiga residència a les illes: “Quan vaig trobar tot allò, em vaig horroritzar i no vaig tenir més remei que denunciar el meu pare. No tornaré a parlar mai més amb ell“.
Meghan Markle: “Vaig allunyar els meus fills del meu pare per protegir-los”
L’antic tècnic de televisió, que va arribar a guanyar tres premis Emmy per la seva feina, està sent investigat arran d’aquesta denúncia, la que la seva altra filla -que viu amb ell- s’ha afanyat a dir que és tot “mentida” perquè “necessita diners”. L’antiga duquessa de Sussex, en canvi, sí que li dona credibilitat en un text molt impactant: “Estic profundament angoixada per les notícies que han sortit a la llum en les darreres 24 hores. Els meus pensaments són amb tots els infants que hagin pogut patir danys“.
Meghan Markle ha tret a la llum que, el 2018, es va enviar una carta a la Policia Metropolitana i al Servei Especialitzat de Protecció i de la Casa Reial on se’ls informava que hi havia acusacions “preocupants i esgarrifoses” contra el seu pare: “Se’m va garantir que s’estaven investigant”. El primer que va fer en aquell moment, va ser trencar tota relació amb el seu pare: “Espero que ara es pugui entendre que, malgrat la distorsió d’algunes publicacions dels mitjans al llarg dels anys, qualsevol distanciament del meu pare i la meva decisió de no permetre-li tenir contacte amb els nostres fills van respondre a un únic motiu: protegir-los“.
“Confiava que les autoritats estiguessin fent el mateix per a altres famílies. Tot i que la magnitud del que ara s’ha revelat és més repugnant del que ningú es podia imaginar, la meva esperança més sincera és que es faci justícia plenament i que la prioritat continuï sent la seguretat i la protecció dels infants innocents”, continua. De moment, no consta que el pare de Meghan hagi estat detingut ni acusat formalment de cap delicte. Sigui com sigui, la seva imatge ha caigut en picat i ara tothom està pendent de com evoluciona una investigació que podria dibuixar-lo com un autèntic monstre.