Pablo Motos ha recibido un golpe inesperado ahora que se ha confirmado la despedida de uno de sus colaboradores más emblemáticos en El Hormiguero, quien ha estado 19 años a su lado. Nos referimos a Jorge Ventosa, el director de producción del programa, que ha anunciado su despedida en una carta muy inesperada que ha publicado en las redes sociales. El texto lo ha acompañado de fotos que resumen las casi dos décadas que ha pasado con las hormigas, uno de los hombres de confianza del presentador que cae de su equipo.

Una figura clave para que todo funcione detrás de cámaras que, curiosamente, formaba parte del ritual de buena suerte que tiene Pablo Motos antes de cada directo. De hecho, muchos saben que le da un beso en la cabeza cada noche antes de comenzar el programa para que le dé suerte. Ahora se queda sin este gesto y los televidentes tampoco lo verán bailando la coreografía del inicio de la emisión.

Él mismo ha sido el encargado de anunciar que el 23 de diciembre será el último programa en el que trabajará: “Ha llegado el momento de parar”. Dice Jorge Ventosa que no ha sido una decisión fácil, sino “todo lo contrario”: “Ha sido una decisión muy meditada, tomada con calma y con la convicción de que, después de tantos años de trabajo intenso, necesito descansar, tomar aire y dedicarme un poco de tiempo”.

Han sido 19 años “increíbles” y llenos de experiencias “inolvidables”, dice, con muchos retos y también mucho aprendizaje. Unos años que describe como “enormemente gratificantes” y “muy exigentes”. Como es habitual en estos casos, la mano derecha de Pablo Motos ha querido agradecer de todo corazón al equipo que ha compartido con él este camino tan largo: “Os deseo lo mejor porque de verdad que sois los mejores”. Dice que el presentador le ha mostrado “confianza, apoyo y estima” a lo largo de estos años: “Ha sido un auténtico privilegio compartir este camino con vosotros y siempre os estaré agradecido”.

Los colaboradores de El Hormiguero se despiden de Jorge Ventosa

Aún le queda un mes de lo que ha sido la experiencia televisiva de su vida, pero muchos de los compañeros de programa ya han querido despedirse de él también públicamente. La publicación que ha hecho en Instagram se ha llenado de comentarios de famosos como Nuria Roca y Juan del Val, por ejemplo, que han coincidido en señalar que ha sido “un placer” coincidir con él: “Qué maravilla de trabajo y de pedazo de vida, Jorge. Felicidades, se te echará de menos y a tus coreografías también”. Jorge Marrón, por su parte, ha sido también muy tierno: “Te quiero mucho, bonito mío”.

Jorge Ventosa se despide del equipo del programa | Instagram

Es más que probable que el programa de Antena 3 le haga un pequeño homenaje en lo que será su último programa, justo antes de la parada por Navidad. Habrá que esperar entonces para saber quién lo sustituirá.