Lidl llança la cubitera amb altaveu i llums LED: l’accessori més viral de l’estiu per menys de 30 euros

Lidl ha llançat un producte que està revolucionant terrasses i festes casolanes: una cubitera amb altaveu Bluetooth i llums LED per només 29,99 euros.
Sí, ho has llegit bé: música, llum i gel en un sol objecte que ja s’ha tornat viral.
Ideal per a qualsevol celebració a l’aire lliure o trobada improvisada.
En plena temporada de calor i reunions amb amics, aquest enginyós invent ha conquerit tant per la seva originalitat com per la seva funcionalitat. Per menys de 30 euros pots mantenir fredes les teves begudes mentre amenitzes l’ambient amb música i efectes de llum. Un tot en un que ja és tendència.
Què és aquesta cubitera que triomfa a Lidl?
És molt més que una simple nevera portàtil. Es tracta d’un recipient multifuncional amb capacitat per a diverses llaunes o ampolles, pensat per mantenir les begudes fredes durant hores gràcies al seu interior aïllant. El que la fa especial: incorpora un altaveu Bluetooth integrat i un sistema de llums LED multicolor que transforma qualsevol espai.
Fabricada amb materials resistents com l’ABS, té una mida compacta i manejable, ideal per transportar-la a terrasses, jardins o a la platja. Amb un disseny modern i transparent, permet veure el contingut mentre il·lumina amb estil.
Tecnologia dins del gel
El component tecnològic és el que més ha cridat l’atenció. L’altaveu té una potència de 10W, més que suficient per ambientar una reunió informal. Funciona amb Bluetooth 5.0, garantint una connexió estable i ràpida a qualsevol mòbil o tauleta.
L’autonomia és d’aproximadament 6 hores d’ús continu, i es carrega fàcilment a través d’USB. El so arriba als 75 dB, ideal per música de fons sense distorsions. A més, permet controlar la reproducció des del dispositiu o amb el mòbil.
Un disseny pensat per impressionar
El joc de llums LED és totalment personalitzable. Pot canviar de color automàticament, mantenir-se fix o fins i tot sincronitzar-se amb la música en alguns models. Això converteix la cubitera en un element decoratiu impactant, especialment a festes nocturnes o sopars a l’aire lliure.
Amb unes dimensions aproximades de 24,5 × 23 × 29,5 cm i un pes de només 770 g, és pràctica, vistosa i molt fàcil d’utilitzar. El disseny ha tingut tanta popularitat que ja corre per xarxes socials com Instagram o TikTok, on apareix en vídeos de decoració estiuenca i “trucs de festa”.
On comprar-la (i per què vola de les prestatgeries)
El producte està disponible a les botigues físiques de Lidl i, segons la zona, també a la seva botiga en línia. El seu preu original era d’uns 49,99 euros, però actualment es pot adquirir per 29,99 euros, cosa que ha disparat la seva demanda.
Molts usuaris asseguren que s’esgota ràpidament i recomanen estar atents a les reposicions setmanals. La seva popularitat es deu no només a la seva utilitat, sinó al seu component estètic i festiu, que encaixa perfectament amb l’esperit de l’estiu.
El gadget més viral de l’estiu
No és casualitat que aquest producte sigui a tot arreu. En un context on volem gaudir més de casa, crear ambients especials i aprofitar al màxim cada trobada, la cubitera de Lidl ofereix una solució pràctica i divertida.
Combina música, llum i frescor en un sol gest. No es tracta només de refredar begudes, sinó d’animar converses, crear ambient i sorprendre els convidats amb un detall inesperat.
Estiu, música i llum: combinació infal·lible
Aquest estiu, les festes no seran iguals. Amb un accessori que ho té tot per brillar —literalment—, qualsevol racó pot convertir-se en una pista de ball improvisada o en un chill-out de revista.
I tu, ja tens la teva cubitera amb altaveu? Explica’ns com la faries servir, comparteix-la amb els teus amics o corre a buscar-la abans que s’esgoti.
L’estiu està per viure’l amb estil, frescor… i bon so.