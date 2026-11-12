Lidl lanza la cubitera con altavoz y luces LED: el accesorio más viral del verano por menos de 30 euros

Lidl ha lanzado un producto que está revolucionando terrazas y fiestas caseras: una cubitera con altavoz Bluetooth y luces LED por solo 29,99 euros.

Sí, lo has leído bien: música, luz y hielo en un solo objeto que ya se ha vuelto viral.

Ideal para cualquier celebración al aire libre o encuentro improvisado.

En plena temporada de calor y reuniones con amigos, este ingenioso invento ha conquistado tanto por su originalidad como por su funcionalidad. Por menos de 30 euros puedes mantener frías tus bebidas mientras amenizas el ambiente con música y efectos de luz. Un todo en uno que ya es tendencia.

¿Qué es esta cubitera que triunfa en Lidl?

Es mucho más que una simple nevera portátil. Se trata de un recipiente multifuncional con capacidad para varias latas o botellas, pensado para mantener las bebidas frías durante horas gracias a su interior aislante. Lo que la hace especial: incorpora un altavoz Bluetooth integrado y un sistema de luces LED multicolor que transforma cualquier espacio.

Fabricada con materiales resistentes como el ABS, tiene un tamaño compacto y manejable, ideal para transportarla a terrazas, jardines o a la playa. Con un diseño moderno y transparente, permite ver el contenido mientras ilumina con estilo.

Tecnología dentro del hielo

El componente tecnológico es lo que más ha llamado la atención. El altavoz tiene una potencia de 10W, más que suficiente para ambientar una reunión informal. Funciona con Bluetooth 5.0, garantizando una conexión estable y rápida a cualquier móvil o tableta.

La autonomía es de aproximadamente 6 horas de uso continuo, y se carga fácilmente a través de USB. El sonido alcanza los 75 dB, ideal para música de fondo sin distorsiones. Además, permite controlar la reproducción desde el dispositivo o con el móvil.

Un diseño pensado para impresionar

El juego de luces LED es totalmente personalizable. Pueden cambiar de color automáticamente, mantenerse fijas o incluso sincronizarse con la música en algunos modelos. Esto convierte la cubitera en un elemento decorativo impactante, especialmente en fiestas nocturnas o cenas al aire libre.

Con unas dimensiones aproximadas de 24,5 × 23 × 29,5 cm y un peso de solo 770 g, es práctica, vistosa y muy fácil de usar. El diseño ha tenido tanta popularidad que ya circula por redes sociales como Instagram o TikTok, donde aparece en videos de decoración veraniega y “trucos de fiesta”.

¿Dónde comprarla (y por qué vuela de las estanterías)?

El producto está disponible en las tiendas físicas de Lidl y, según la zona, también en su tienda en línea. Su precio original era de unos 49,99 euros, pero actualmente se puede adquirir por 29,99 euros, lo que ha disparado su demanda.

Muchos usuarios aseguran que se agota rápidamente y recomiendan estar atentos a las reposiciones semanales. Su popularidad se debe no solo a su utilidad, sino a su componente estético y festivo, que encaja perfectamente con el espíritu del verano.

El gadget más viral del verano

No es casualidad que este producto esté en todas partes. En un contexto donde queremos disfrutar más de casa, crear ambientes especiales y aprovechar al máximo cada encuentro, la cubitera de Lidl ofrece una solución práctica y divertida.

Combina música, luz y frescura en un solo gesto. No se trata solo de enfriar bebidas, sino de animar conversaciones, crear ambiente y sorprender a los invitados con un detalle inesperado.

Verano, música y luz: combinación infalible

Este verano, las fiestas no serán iguales. Con un accesorio que lo tiene todo para brillar —literalmente—, cualquier rincón puede convertirse en una pista de baile improvisada o en un chill-out de revista.

¿Y tú, ya tienes tu cubitera con altavoz? Cuéntanos cómo la usarías, compártela con tus amigos o corre a buscarla antes de que se agote.

El verano está para vivirlo con estilo, frescura… y buen sonido.