Més pressió de l’UCO i l’Audiència Nacional sobre el PSOE el dia d’inici de campanya

Queden només unes hores per començar la campanya electoral altament polaritzada i amb unes enquestes favorables a la dreta extrema i extrema dreta. En aquest context, el que es coneix com a partit judicial també decideix jugar les seves cartes i vol recordar que també és a la partida, com ho ha estat en la darrera legislatura. Aquest dijous, Agents de la Unitat Central Operativa (l’UCO) de la Guàrdia Civil s’han personat a la seu del Tribunal de Comptes per requerir informació sobre els pagaments en efectiu del PSOE.
Tot plegat en el marc del cas Koldo que dirigeix el titular del Jutjat Central número dos de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno. Segons ha avançat El País, els agents han requerit informació comptable presentada per la formació al tribunal administratiu, per continuar les perquisicions de la peça declarada secreta de pagaments i ingressos en metàl·lic per reintegrar despeses anticipades entre l’any 2017 i 2024.
La personació, però, té alguna cosa de mediàtica, perquè el Tribunal de Comptes, com a institució de control extern, sempre facilita, en el marc de les seves competències, la informació relacionada amb les seves tasques de fiscalització que li sigui requerida per altres òrgans judicials. De fet, els seus informes complets es publiquen a la web i els requeriments es poden consultar telemàticament.
Hi ha indicis, segons el jutge
Per al magistrat Moreno, les dades que en el seu dia va aportar el PSOE al sumari afectaven càrrecs, treballadors, simpatitzants o voluntaris del PSOE, cosa que, per a l’instructor, determina que es consideri “racional, lògica, fundada, necessària i amb prou suport legal adoptar la mesura de decretar el secret mentre es practiquen les diligències d’investigació pendents”.
No és l’únic problema que té el PSOE amb l’Audiència Nacional. En aquest sentit, el magistrat titular en aquest cas del Tribunal Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, també ha demanat informació delicada sobre contractes i despeses a la formació de Pedro Sánchez, en la instrucció del cas de les suposades clavegueres gestionades per Leire Díaz. També la sala penal de l’Audiència Nacional donava un cop de mà al jutge instructor del cas Plus Ultra, José Luis Calama, en un cas en què el principal investigat és José Luis Rodríguez Zapatero, amb un escrit amb què negava que era una investigació prospectiva.