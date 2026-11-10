A mesura que s’acosta la campanya electoral, el partit judicial juga les seves cartes. En aquesta ocasió, li ha tocat el rebre a l’expresident espanyol, exlíder del PSOE i exnegociador de la formació amb l’exili català, José Luis Rodríguez Zapatero. La sala penal de l’Audiència Nacional ha donat un cop de porta a una de les principals línies de defensa de Zapatero, en considerar que la instrucció que el magistrat José Luis Calama, titular del Tribunal Central d’Instància 4 de l’Audiència Nacional, dirigeix contra ell en el marc del cas Plus Ultra és prospectiva. Els magistrats Carlos Fraile, Ana María Rubio i Javier Vieira entenen que el magistrat instructor fa el que toca i que en cap cas, de moment, es pot afirmar que la causa sigui prospectiva i, per tant, irrespectuosa amb les garanties processals.
En una interlocutòria, de 18 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, els magistrats rebutgen el recurs de Zapatero que s’oposava a la incorporació a la causa Plus Ultra, un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), sobre els pagaments de la societat boliviana Focus a l’expresident del govern espanyol a canvi de serveis de consultoria. Segons detalla la resolució, les investigacions que fins ara s’han dut a terme sobre els pagaments a Focus estaven “plenament emparades per l’aparença de connectivitat amb els fets principals investigats a la causa. “En cap cas es poden qualificar de prospectives”, asseguren.
Empenta a Calama
Amb aquesta interlocutòria, la sala penal confirmen no només la decisió de Calama d’admetre l’atestat de la UDEF. Un informe que descrivia conductes presumptament delictives relacionades amb aquests pagaments, ingressats en un compte bancari de Zapatero. Així els magistrats ressalten que, en cap cas, es pot considerar la incorporació de l’atestat així com el gruix de la investigació que hi hagi falta d’indicis. “No és una actuació expressiva d’un escrutini complet, d’una investigació general i indiscriminada de la vida de l’investigat, orientada al descobriment de qualsevol conducta, fins aleshores, desconeguda que pogués ser-li imputada com a delictiva.