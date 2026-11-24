Si l’ET, l’extraterrestre, aterrés a Catalunya i se li hagués d’explicar què és un partit polític, només caldria portar-lo a un acte central de campanya del PSC. Una formació amb una enorme capacitat de mobilització de militants, simpatitzants, amics, coneguts i saludats. Ras i curt, que quan el PSC toca el xiulet marca territori no només a Catalunya, sinó també dins l’estructura institucional del PSOE. De fet, diu la llegenda que quan José Luis Rodríguez Zapatero va entrar per primera vegada a l’emblemàtica seu dels socialistes catalans, al carrer Nicaragua, -ara reconstruïda com a edifici d’apartaments-, l’aleshores president José Montilla el va avisar que entrava a la seu d’un altre partit.
La capacitat del foc dels socialistes catalans s’ha demostrat en diverses ocasions. Per exemple, durant el Procés van partit una escissió en diferit de la formació, però han tornat a recuperar el poder institucional de Catalunya. O bé quan, l’any 2012, van quedar a 22 vots d’assaltar el poder del PSOE, quan Carme Chacón va desafiar Alfredo Pérez Rubalcaba en la línia de successió de Zapatero. Però si hi ha un exemple habitual és la capacitat de mobilització en els actes de campanya quan al PSOE li calen vitamines. I, ateses les enquestes, les eleccions del 29-N, amb Pedro Sánchez al capdavant, als socialistes els calen moltes vitamines. De fet, ha estat el missatge de la nit en l’acte central de campanya del PSC, aquest vespre a Barcelona, que ha estat un èxit de participació i d’organització.
Obra de govern i promeses
La petició d’aquest vespre no ha estat només votar, sinó votar de manera concentrada el PSC, i hi ha hagut crítiques a ERC, partit que assegura que els “arrossegarà”. “Amb els socialistes es negocia, no els arrossegues enlloc”, ha exclamat Salvador Illa en la seva intervenció. Illa ha pronosticat la victòria socialista a Catalunya perquè Pedro Sánchez “sí que entén Catalunya”. Illa ha deixat pas a Sánchez, que ha reivindicat el catàleg de drets socials i econòmics que, a criteri seu, ha portat el seu govern. “Anem a votar, mobilitzem-nos, si votem tots, els aturem!”, ha remarcat. “Perdran les eleccions i el PP haurà de fer una reflexió sobre com es fa oposició”, ha apuntat.
Ha contraposat el que ha anomenat la “bona política” com ara les mesures que ha aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres davant la “mala política” que representen el PP i Vox. Ha demanat la mobilització als pensionistes, a les dones, als joves perquè “la involució s’atura votant”. Sánchez ha aprofitat la seva visita a Barcelona per comprometre’s en la pròxima legislatura a “reformar la llei de seguretat nacional per prohibir que Espanya participi en cap guerra il·legal”. Un govern, ha dit, que no invertirà un 5% en defensa, sinó un 7% del PIB en sanitat, 5% en educació pública i 1% d’habitatge. Sánchez ha demanat una mobilització del 75% de l’electorat per assegurar una majoria progressista.
Mobilització general de tropes
Tot i que no han omplert un Sant Jordi, com feien en altres èpoques, en què l’arquitecte universal del PSC, Pepe Zaragoza, organitzava les campanyes, aquest dimarts no s’han quedat curts. De fet, han fet una maniobra de picardia. Primer van convocar el míting al pavelló de la Vall d’Hebron, i menys d’un dia abans, van canviar d’ubicació pel Palau Firal de Montjuïc, assegurant que necessitaven més capacitat . Els números no han fallat: cues per entrar, ambient de festa i, sociològicament, com un concert d’Hombres G, és a dir, per cada cinc dones, un home. Segons el PSC, entre dins i fora, unes deu mil persones, xifra que evidentment s’ha d’agafar amb pinces… perquè el PSOE en deia 8.000. Tant és així que Sánchez s’ha hagut de dirigir a la gent que es concentrava al carrer per donar les “gràcies a Catalunya”.
La platea s’ha omplert de seguida, i els seguidors de Pedro Sánchez s’han trobat a les cadires de plàstic samarretes de vermell PSC amb diferents lemes: La força de l’amor, La força de les dones i La força de la gent. Samarretes, senyeres i banderes del PSC feien de decorat i han acompanyat l’entrada al recinte de Sánchez, que ha trigat més de mitja hora a arribar al seu lloc arran dels selfies, els petons i les abraçades que ha hagut de fer pel camí. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la número dos per Barcelona, Eva Granados, han fet de teloners per a Jordi Hereu, cap de files dels socialistes per la circumscripció i, de facto, el candidat socialista dels catalans. Tots han garantit els vots de Catalunya en un devessall d’eufòria desfermada. “No sé si arribarem a la vora del mar i morirem, o bé ballarem sobre la derrota inesperada dels altres!”, comentava un socialista amb més anys de militància que Josep Maria Sala. En tots cas, tots combinant castellà i català per reclamar la “mobilització total”. Un xafarranxo de combat en tota regla. Que ve el llop ha estat la fórmula que també ha repetit Salvador Illa en el seu discurs i, per descomptat, Pedro Sánchez, després de reivindicar la seva obra de govern.
Loles León, una estrella, i Serrat, un clàssic
La petició no ha estat només dels polítics. També hi ha hagut convidats especials. La primera ha estat inesperada i, pel que s’ha vist, molt estimada per la parròquia socialista: l’actriu Loles León, que, després de cridar “Visca el Barça!”, s’ha expressat en català i castellà reivindicant la dones dels anys 70 que “encara tenen les metes ben posades” i a les iaies, i ha demanat el vot amb vehemència i traça per defensar els drets que “han costat tant d’assolir” i “evitar la que ens pugui venir a sobre”.
Un altre dels rostres habituals de la biosfera socialista ha estat Joan Manuel Serrat, que ha enviat un vídeo amb què ha demanat complir el “deure del dret de votar”. No tot han estat flors i violes. Els serveis de seguretat han foragitat tres persones que han reivindicat la llibertat dels vaguistes empresonats. Precisament, avui, el PSC ha tingut un mal dia al Parlament perquè tota l’oposició ha demanat la compareixença de la consellera Núria Parlon per aquest cas.