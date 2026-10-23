Els CDR brinden per l’amnistia i obren la porta a preparar “un altre embat contra l’estat repressiu espanyol”
Els membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme en l’Operació Judes han fet aquest divendres un primer brindis per l’amnistia al casal popular Can Capablanca de Sabadell, tot i que amb gust agredolç. El tancament de la causa no esborra el patiment viscut durant els darrers set anys, i així ho han recordat els activistes. “Ens han desestructurat la vida i no ho podem oblidar”, ha dit visiblement emocionat Edu Garzón, un dels amnistiats. “Estem alliberats i a la vegada emprenyats”, ha afegit, tot lamentant que la resolució judicial no posi fi als problemes de salut i feina que han patit alguns dels encausats.
L’Audiència Nacional ha acordat avui el sobreseïment de la causa, iniciada amb les detencions del 23 de setembre de 2019, en el marc de l’Operació Judes. La decisió arriba després de set anys d’investigació i s’empara en la jurisprudència europea. Per als activistes, el tancament judicial no tanca les ferides personals del procés. “De què els han amnistiat? És una causa totalment inventada”, ha retret Ester Aimiel, portaveu del grup de suport del 23-S. Txevi Buigas, que va passar uns mesos a la presó, també ha recordat l’impacte que va tenir l’empresonament en la seva vida. “Els primers mesos van ser molt durs i acabes convivint amb això”, ha explicat. L’advocat d’Alerta Solidària Jordi Busquets ha definit el recorregut judicial com un procés “llarg i dolorós” marcat per la presó, els maltractaments, les fiances i el desgast personal. “Els ha pres una part de la vida de manera totalment gratuïta”, ha etzibat. Malgrat la frustració per la repressió que han viscut, els CDR volen mirar endavant i veuen l’arxivament com una oportunitat per “preparar un altre embat contra l’estat repressiu espanyol”. Diumenge tenen previst celebrar un altre acte a Folgueroles, a Osona.