A Espanya poden néixer partits, mutar les sigles, fragmentar-se les majories i emergir noves coalicions per mirar de sobreviure. Però el poder continua orbitant al voltant dels dos de sempre: PSOE i PP. El bipartidisme imperfecte nascut de la Transició no ha mort. Simplement s’ha fet més complex.
El 15-M prometia obrir una esquerda irreversible en el búnquer espanyol. Podemos va néixer per qüestionar els partits tradicionals i per disputar l’hegemonia del PSOE en l’eix de l’esquerra. Va arribar al govern espanyol abanderant una ruptura amb el règim del 78, però va acabar engolit pel règim i sotmès a la temptació del poder. Sumar va intentar reconstruir aquell espai, però també ha acabat engolit per la maquinària institucional i amb l’única esperança que el 29-N sigui crossa de Sánchez per sobreviure quatre anys més.
A la dreta, Ciutadans va néixer com un partit anticatalanista que a Espanya reivindicava un centre polític fustigador de la corrupció dels partits tradicionals. I va guanyar fins i tot unes eleccions a Catalunya. Però també va acabar devorat ideològicament pels populars, per Vox i pel PSOE. Ara la incògnita és precisament Vox. A diferència del partit taronja, l’extrema dreta té una base electoral més ideologitzada i una identitat pròpia. Des de dins de Moncloa o a l’oposició, la qüestió és si es consolidarà com una força estructural o si acabarà com els d’Albert Rivera.
El 29-N pot tornar a confirmar aquesta dinàmica devoradora del búnquer. El PP pot necessitar Vox per governar, i el PSOE pot recuperar centralitat a costa de les formacions situades a la seva esquerra amb el reclam del vot útil. Dos grans partits que concentren la disputa pel poder, però que necessiten socis per governar. Aquesta és l’essència del bipartidisme imperfecte: la fragmentació de partits condiciona les majories, però no altera els dos grans pols de poder.
Els partits territorials continuaran sent una excepció. ERC, Junts, el PNB o EH Bildu poden tenir una representació limitada en el conjunt de l’Estat, però mantindran la capacitat per condicionar investidures i majories, a partir del 29-N, en una repetició electoral o d’aquí a quatre anys. No esvdisputen la Moncloa, però poden decidir-ne la governabilitat.
Sigui com sigui, Podemos no va substituir el PSOE i ni tan sols el va incomodar. Ciutadans no va desplaçar el PP. Sumar no ha aconseguit reconstruir l’esquerra alternativa. I Vox encara ha de demostrar si pot escapar d’aquesta mateixa dinàmica. Espanya ha viscut una dècada de canvis electorals profunds, però cap alternativa ha aconseguit desplaçar els dos grans partits del centre del poder. Canvien les sigles, els lideratges i els socis parlamentaris, però la Moncloa continua sent cosa de dos.