L’inspector Óscar Sánchez Gil, àlies El Anodino, l’excap de la poderosa Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) a Madrid, continuarà empresonat provisionalment. Així ho ha decidit la sala penal de l’Audiència Nacional després de desestimar el seu recurs d’apel·lació contra la decisió del passat 2 d’octubre amb què el jutge instructor del cas, ordenava el manteniment de la presó que es va decretar el novembre de 2024. En una interlocutòria, de 14 pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, considera que no hi ha cap motiu per alleugerir la presó i, en canvi, que hi ha moltes raons per sostenir-la. I, en cap cas, ha fet cas de la seva declaració voluntària on exposava com els policies enreden els jutges en els sumaris per narcotràfic.
La resolució considera que està prou argumentat el manteniment de l’engarjolament i en destaca la importància del pes dels indicis i l’evident risc de fuga d’un membre de l’escala executiva del Cos Nacional de Policia que, a més, forma part d’una suposada organització multinacional de crim organitzat. Els magistrats de sala recorden la quantitat ingent de diners en efectiu que van trobar al seu domicili, amagats a la paret o bé en dobles fons, així com al seu despatx professional on tenia 896.400 euros. El titular de la Plaça 1 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància a l’Audiència Nacional, Francisco de Jorge, l’imputa per delictes tràfic de drogues, blanqueig de capitals, suborn i revelació de secrets després d’una llarga investigació.
“Un plus de risc”
Uns diners que procedien dels pagaments que hauria rebut d’una estructura societària que introduïa cocaïna a Espanya i en blanquejava els ingressos, a canvi de la “sistemàtica utilització fraudulenta de les bases de dades d’intel·ligència criminal a fi i efecte per garantir la impunitat del narcotràfic i el blanqueig”. Precisament el suport d’aquesta “estructura societària”, amb alguns dels seus integrants amb residència actual a Dubai, i l’entitat dels fets investigats així com la seva condició de policia atorguen un “plus de perillositat a l’hora de valorar un risc de fuga”.
En aquesta línia, l’Audiència Nacional conclou que la seva condició d’inspector de policia li proporcionen “una sèrie de mecanismes i coneixements per intentar sostreure’s de l’acció de la justícia”. A tot això, cal afegir la capil·laritat internacional de l’organització de la qual formaria part i la quantitat de recursos ingents dels quals disposa. De fet, els magistrats remarquen que els nous atestats no només reforcen els indicis recollits fins ara sinó que, a més, se n’han afegit d’altres .