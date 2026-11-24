El inspector Óscar Sánchez Gil, alias El Anodino, el exjefe de la poderosa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, continuará encarcelado provisionalmente. Así lo ha decidido la sala penal de la Audiencia Nacional después de desestimar su recurso de apelación contra la decisión del pasado 2 de octubre con la que el juez instructor del caso ordenó el mantenimiento de la prisión que se decretó en noviembre de 2024. En una resolución de 14 páginas, a la que ha tenido acceso El Món, se considera que no hay motivo para aliviar la prisión y, en cambio, que hay muchas razones para sostenerla. Y, en ningún caso, ha tenido en cuenta su declaración voluntaria donde exponía cómo los policías engañan a los jueces en los sumarios por narcotráfico.

La resolución considera que está suficientemente argumentado el mantenimiento del encarcelamiento y destaca la importancia del peso de los indicios y el evidente riesgo de fuga de un miembro de la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía que, además, forma parte de una supuesta organización multinacional de crimen organizado. Los magistrados de sala recuerdan la ingente cantidad de dinero en efectivo que encontraron en su domicilio, escondido en la pared o bien en dobles fondos, así como en su despacho profesional donde tenía 896.400 euros. El titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, lo imputa por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, soborno y revelación de secretos tras una larga investigación.

Un agente de la UDEF, en una requisa policial/CNP

«Un plus de riesgo»

Un dinero que provenía de los pagos que habría recibido de una estructura societaria que introducía cocaína en España y blanqueaba los ingresos, a cambio de la «sistemática utilización fraudulenta de las bases de datos de inteligencia criminal con el fin de garantizar la impunidad del narcotráfico y el blanqueo». Precisamente el apoyo de esta «estructura societaria», con algunos de sus integrantes con residencia actual en Dubái, y la entidad de los hechos investigados así como su condición de policía otorgan un «plus de peligrosidad a la hora de valorar un riesgo de fuga».

En esta línea, la Audiencia Nacional concluye que su condición de inspector de policía le proporciona «una serie de mecanismos y conocimientos para intentar sustraerse a la acción de la justicia». A todo esto, se debe añadir la capilaridad internacional de la organización de la cual formaría parte y la cantidad de recursos ingentes de los que dispone. De hecho, los magistrados remarcan que los nuevos atestados no solo refuerzan los indicios recogidos hasta ahora sino que, además, se han añadido otros.