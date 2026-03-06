Després de mesos d’investigació, i una llarga llista d’escoltes telefòniques, el titular de la Plaça 1 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància, Francisco de Jorge, ha decidit processar l’excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (UDEF) a la Brigada de Madrid Óscar Sánchez Gil, àlies “El Anodino”, per delictes tràfic de drogues, blanqueig de capitals, suborn i revelació de secrets. En una llarga interlocutòria, el magistrat inclou com a processats tres persones més, on es compta la seva parella, així com cinc societats que suposadament utilitzava per al blanqueig.
Segons la resolució, la quantitat d’indicis recollits justifiquen la decisió. Sobretot, de l’enregistrament de les converses telefòniques interceptades, les vigilàncies que s’han dut a terme i els informes policials. En especial, un atestat marc de 4 de novembre de 2024 i un de desembre de 2025 que reblarien el clau de les sospites contra l’inspector. A més, els dispositius informàtics han servit per acabar de perfilar l’escrit de processament. El jutge també informa que ben aviat es durà a terme la indagatòria amb els processats i demana que compareguin amb lletrat.
Des del passat novembre
El jutge ja va decretar la seva presó provisional per la quantitat de diners que havien trobat a les parets de casa seva. Una presó que ha estat ratificada per la sala penal de l’Audiència Nacional quan la defensa de l’inspector va interposar els recursos. Tot i això, l’advocat de l’inspector lamentava que no havia tingut accés a tota la causa i, per tant, defensava que se li havien vulnerat els drets fonamentals i les seves garanties processals de defensa.
El cas va començar amb la investigació d’una de les empreses també encausades i que tenien un nexe amb el policia. Però una troballa per part de la Udyco -la brigada central d’estupefaents- de 13 tones de cocaïna ocultes entre bananes en un vaixell procedent de l’Equador i que va ser intervingut al Port d’Algesires (Cadis), van obrir la porta a un dels pitjors escàndols de la policia espanyola. La gran unitat d’investigació de la corrupció dirigida per un suposat corrupte.