- Vota ERC: Ara no és moment d’avançar, sinó d’aturar el cop. Catalunya només pot sobreviure si s’imposa l’esquerra al conjunt de l’Estat i, a més, els interessos de les classes populars catalanes i espanyoles són els mateixos. Una ERC forta en aliança amb d’altres esquerres pot condicionar el PSOE. L’amnistia ho prova.
- Vota Junts: El PSOE només es pot condicionar des de fora del bloc d’esquerres que el complementa estructuralment. I Junts ha demostrat que hi ha trencat quan s’han incomplert els pactes. Els diputats de Junts aprofitaran qualsevol conjuntura per incrementar l’autogovern de Catalunya i, sempre que calgui, s’implicaran per millorar les lleis.
- Vota Alhora: Un escó a Madrid és un bon espai d’influència, sobretot per fer pedagogia de cara a la societat catalana. L’independentisme ha de reprendre el combat que van abandonar les elits que han mantingut el control de Junts i ERC. Val la pena anar-hi per dir a la política madrilenya que no a tot. I si sonés la flauta, es provocarien noves eleccions.
- No votis: Des del Congrés dels Diputats és impossible canviar res. No val la pena jugar amb les cartes marcades perquè el resultat sempre és el mateix. La independència es farà des de Catalunya i són les institucions catalanes les que cal lluitar. Molts independentistes s’han negat a votar a les eleccions espanyoles des de sempre i ara és la posició oficial de partits tan destacats com la CUP i Aliança Catalana.
Naturalment, tots aquests arguments de vot -o abstenció- tenen contraarguments molt sòlids. D’aquí, entre d’altres raons, la profunda divisió de l’independentisme català. Fins i tot és intel·lectualment defensable votar, tàcticament, a algun partit extern al catalanisme polític per obtenir algun efecte concret com, posem per cas, mantenir o fer fora a Pedro Sánchez. Però l’oferta essencial es pot condensar en les quatre opcions bàsiques que estan protagonitzant la campanya electoral a Catalunya.