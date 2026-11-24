El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts en l’últim Consell de Ministres abans de les eleccions espanyoles del pròxim diumenge 29 de novembre un paquet de reials decrets llei amb un marcat caràcter social i de fiscalitat. L’executiu liderat per Pedro Sánchez i Yolanda Díaz esprem així la recta final de la campanya electoral amb mesures que amplien els permisos laborals, prorroguen les bonificacions al transport públic fins al 2027 i allarguen l’impost a la banca per destinar-ne la recaptació a polítiques d’habitatge. Aquesta allau de mesures socials busca donar compliment a compromisos pendents de l’acord de l’executiu de coalició entre el PSOE i Sumar abans que l’executiu entri en funcions dilluns vinent. Tots els decrets aprovats hauran de passar posteriorment el filtre de la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats per a la seva convalidació parlamentària.
Ampliació de permisos: deu dies per defunció i 20 setmanes per naixement
Un dels eixos centrals del paquet aprovat pel Consell de Ministres abans que aquest entri en funcions és la reforma de l’Estatut dels Treballadors per ampliar el permís retribuït per defunció de cònjuge, parella de fet, pares o fills, que passa dels dos dies actuals a deu dies laborables. El text també incorpora el dret a reduir o adaptar la jornada laboral per acompanyar familiars en cures pal·liatives, i també un nou permís retribuït d’un dia per acompanyament en processos d’eutanàsia. En paral·lel, l’executiu ha donat llum verda a l’ampliació dels permisos per naixement i cura de menors fins a les 20 setmanes per a cada progenitor, una setmana més que les 19 vigents fins ara. En el cas de les famílies monoparentals, la prestació retribuïda al 100% s’eleva de 32 a 34 setmanes.
“Ningú supera una pèrdua en dos dies ni en deu, però aquesta norma dona més temps per acomiadar-se sense mirar el rellotge”, va defensar Pedro Sánchez quan va avançar l’ampliació del permís. Per la seva banda, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha subratllat que “criar és cosa de dos” i ha justificat la millora per a les famílies monoparentals assegurant que “una mare sola no pot tenir menys temps per cuidar que una parella”. “Avui fem un pas endavant i satisfem part del que necessita el nostre país, que és adequar la legislació a la realitat social”, ha sentenciat.
Pròrroga de les bonificacions al transport públic
En l’àmbit de la mobilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei dotat amb 1.213 milions d’euros per prorrogar durant tot l’any 2027 les ajudes i descomptes al transport públic que caducaven aquest 31 de desembre. L’esquema manté la gratuïtat per als menors de 14 anys, els descomptes per a joves i la bonificació estatal del 20% als abonaments multiviatge autonòmics i locals –subjecta a una possible revisió a la baixa de deu punts el segon semestre–. Així mateix, a Catalunya i a la resta de l’Estat es manté l’abonament mensual de 20 euros per a Rodalies i Cercanías (10 euros per a joves), el descompte del 40% en Mitjana Distància i el 50% en els serveis Avant declarats d’Obligació de Servei Públic. També es garanteix la continuïtat de l’Abonament Únic estatal de 60 euros mensuals.
Impost a la banca per a polítiques d’habitatge
La tercera pota de la bateria governamental té un caràcter fiscal i va dirigida a una de les principals preocupacions ciutadanes: l’accés a l’habitatge. El govern espanyol ha aprovat estendre un any més, fins a l’exercici 2027, l’impost sobre el marge d’interessos i comissions de les entitats financeres. Segons les previsions del Ministeri d’Hisenda, aquesta pròrroga permetrà recaptar uns 1.400 milions d’euros addicionals. El decret estableix que aquests recursos es destinaran íntegrament a polítiques d’habitatge –construcció de parc públic assequible, rehabilitació i deduccions al lloguer– a través de la conferència sectorial amb les comunitats autònomes.
Rebaixa de l’IRPF per a autònoms
Finalment, el Consell de Ministres ha aprovat una rebaixa d’IRPF “de 465 milions” d’euros per a 2,6 milions dels autònoms, reduccions en els pagaments fraccionats i ha eliminat l’obligació de presentar autoliquidacions trimestrals d’IVA per als qui facturin menys de 85.000 euros. En lloc d’això, aquests autònoms presentaran una única declaració anual i abonaran tres pagaments a compte a l’abril, el juliol i l’octubre que calcularà l’Agència Tributària dividint entre quatre la quota de l’exercici anterior. “Passarem de quatre declaracions a una, amb l’estalvi que significa quant a complexitat administrativa, burocràtica ia la càrrega que han de suportar per a les obligacions tributàries”, ha defensat el ministre.
La Generalitat compra 460 habitatges socials
D’altra banda, el Govern de la Generalitat –també en mans dels socialistes– ha aprovat una inversió de 40,28 milions d’euros per comprar 460 pisos a les societats BuildingCenter, SAU i LivingCenter Activos Inmobiliarios S.A. Aquests immobles ja eren gestionats en règim de cessió per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, però amb l’operació passaran a integrar-se de manera definitiva al parc públic, cosa que impedirà que tornin al mercat privat. Segons ha explicat la consellera portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l’objectiu és garantir l’estabilitat residencial de les famílies que ja hi viuen perquè no hagin de patir per la finalització dels contractes o de la cessió actual.
A banda d’aquesta mesura, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat de manera provisional el pla especial urbanístic per a la construcció de més de 300 habitatges públics de lloguer, en la modalitat d’allotjaments dotacionals, als municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tiana i Corbera de Llobregat. El projecte preveu aixecar aquests immobles a 5 solars de titularitat pública destinats a equipaments –2 a Corbera de Llobregat i 1 a cadascuna de les altres localitats–. El document s’enviarà ara a l’executiu català per aprovar-lo definitivament, després d’haver donat llum verda també al text refós del pla d’allotjaments dotacionals a Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló.