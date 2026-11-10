A medida que se acerca la campaña electoral, el partido judicial juega sus cartas. En esta ocasión, le ha tocado al expresidente español, exlíder del PSOE y exnegociador de la formación con el exilio catalán, José Luis Rodríguez Zapatero. La sala penal de la Audiencia Nacional ha cerrado una de las principales líneas de defensa de Zapatero, al considerar que la instrucción que el magistrado José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, dirige contra él en el marco del caso Plus Ultra es prospectiva. Los magistrados Carlos Fraile, Ana María Rubio y Javier Vieira entienden que el magistrado instructor hace lo que corresponde y que en ningún caso, de momento, se puede afirmar que la causa sea prospectiva y, por lo tanto, irrespetuosa con las garantías procesales.

En un auto, de 18 páginas y al que ha tenido acceso El Món, los magistrados rechazan el recurso de Zapatero que se oponía a la incorporación al caso Plus Ultra, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sobre los pagos de la sociedad boliviana Focus al expresidente del gobierno español a cambio de servicios de consultoría. Según detalla la resolución, las investigaciones que hasta ahora se han llevado a cabo sobre los pagos a Focus estaban «plenamente amparadas por la apariencia de conectividad con los hechos principales investigados en la causa. «En ningún caso se pueden calificar de prospectivas», aseguran.

Parte del auto de la sala penal que apoya al juez instructor y a la UDEF en el caso Zapatero/QS

Empuje a Calama

Con este auto, la sala penal confirma no solo la decisión de Calama de admitir el atestado de la UDEF. Un informe que describía conductas presuntamente delictivas relacionadas con estos pagos, ingresados en una cuenta bancaria de Zapatero. Así, los magistrados destacan que, en ningún caso, se puede considerar la incorporación del atestado así como el grueso de la investigación que falten indicios. «No es una actuación expresiva de un escrutinio completo, de una investigación general e indiscriminada de la vida del investigado, orientada al descubrimiento de cualquier conducta, hasta entonces, desconocida que pudiera serle imputada como delictiva.»