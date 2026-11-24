Si ET, el extraterrestre, aterrizara en Cataluña y se le tuviera que explicar qué es un partido político, solo habría que llevarlo a un acto central de campaña del PSC. Una formación con una enorme capacidad de movilización de militantes, simpatizantes, amigos, conocidos y saludados. En resumen, cuando el PSC toca el silbato marca territorio no solo en Cataluña, sino también dentro de la estructura institucional del PSOE. De hecho, dice la leyenda que cuando José Luis Rodríguez Zapatero entró por primera vez en la emblemática sede de los socialistas catalanes, en la calle Nicaragua, -ahora reconstruida como edificio de apartamentos-, el entonces presidente José Montilla le advirtió que entraba en la sede de otro partido.

La capacidad de fuego de los socialistas catalanes se ha demostrado en varias ocasiones. Por ejemplo, durante el Proceso sufrieron una escisión diferida de la formación, pero han vuelto a recuperar el poder institucional de Cataluña. O bien cuando, en el año 2012, quedaron a 22 votos de asaltar el poder del PSOE, cuando Carme Chacón desafió a Alfredo Pérez Rubalcaba en la línea de sucesión de Zapatero. Pero si hay un ejemplo habitual es la capacidad de movilización en los actos de campaña cuando al PSOE le hacen falta vitaminas. Y, a tenor de las encuestas, las elecciones del 29-N, con Pedro Sánchez al frente, a los socialistas les hacen falta muchas vitaminas. De hecho, ha sido el mensaje de la noche en el acto central de campaña del PSC, esta tarde en Barcelona, que ha sido un éxito de participación y de organización.

Colas en la entrada del mitin de Pedro Sánchez en Barcelona esta tarde/Lorena Sopena/EP

Obra de gobierno y promesas

La petición de esta noche no ha sido solo votar, sino votar de manera concentrada al PSC, y ha habido críticas a ERC, partido que asegura que los «arrastrará». «Con los socialistas se negocia, no los arrastras a ningún lado», ha exclamado Salvador Illa en su intervención. Illa ha pronosticado la victoria socialista en Cataluña porque Pedro Sánchez «sí que entiende Cataluña». Illa ha dado paso a Sánchez, quien ha reivindicado el catálogo de derechos sociales y económicos que, a su criterio, ha traído su gobierno. «Vamos a votar, movilicémonos, si votamos todos, ¡los detenemos!», ha remarcado. «Perderán las elecciones y el PP tendrá que reflexionar sobre cómo se hace oposición», ha apuntado.

Ha contrapuesto lo que ha llamado la «buena política» como las medidas que ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros frente a la «mala política» que representan el PP y Vox. Ha pedido la movilización a los pensionistas, a las mujeres, a los jóvenes porque «la involución se detiene votando». Sánchez ha aprovechado su visita a Barcelona para comprometerse en la próxima legislatura a «reformar la ley de seguridad nacional para prohibir que España participe en ninguna guerra ilegal». Un gobierno, ha dicho, que no invertirá un 5% en defensa, sino un 7% del PIB en sanidad, 5% en educación pública y 1% en vivienda. Sánchez ha pedido una movilización del 75% del electorado para asegurar una mayoría progresista.

Pedro Sánchez ondea una senyera en el mitin central de campaña del PSC/ACN

Movilización general de tropas

Aunque no llenaron un Sant Jordi, como hacían en otras épocas, en que el arquitecto universal del PSC, Pepe Zaragoza, organizaba las campañas, este martes no se han quedado cortos. De hecho, han hecho una maniobra de picardía. Primero convocaron el mitin en el pabellón de la Vall d’Hebron, y menos de un día antes, cambiaron de ubicación por el Palacio Ferial de Montjuïc, asegurando que necesitaban más capacidad. Los números no han fallado: colas para entrar, ambiente de fiesta y, sociológicamente, como un concierto de Hombres G, es decir, por cada cinco mujeres, un hombre. Según el PSC, dentro y fuera, unas diez mil personas, cifra que evidentemente se debe tomar con pinzas… porque el PSOE decía 8.000. Tanto es así que Sánchez ha tenido que dirigirse a la gente que se concentraba en la calle para dar las «gracias a Cataluña».

La platea se llenó enseguida, y los seguidores de Pedro Sánchez se encontraron en las sillas de plástico camisetas de rojo PSC con diferentes lemas: La fuerza del amor, La fuerza de las mujeres y La fuerza de la gente. Camisetas, senyeras y banderas del PSC decoraban y acompañaron la entrada al recinto de Sánchez, que tardó más de media hora en llegar a su lugar debido a los selfies, los besos y los abrazos que tuvo que dar por el camino. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la número dos por Barcelona, Eva Granados, hicieron de teloneros para Jordi Hereu, jefe de filas de los socialistas por la circunscripción y, de facto, el candidato socialista de los catalanes. Todos garantizaron los votos de Cataluña en un aluvión de euforia desatada. «No sé si llegaremos a la orilla del mar y moriremos, o bien bailaremos sobre la derrota inesperada de los demás!», comentaba un socialista con más años de militancia que Josep Maria Sala. En todo caso, todos combinando castellano y catalán para reclamar la «movilización total». Una alarma de combate en toda regla. Que viene el lobo ha sido la fórmula que también repitió Salvador Illa en su discurso y, por supuesto, Pedro Sánchez, tras reivindicar su obra de gobierno.

Pedro Sánchez se da un baño de gente a la entrada del recinto ferial de Montjuïc/Quico Sallés

Loles León, una estrella, y Serrat, un clásico

La petición no ha sido solo de los políticos. También hubo invitados especiales. La primera fue inesperada y, por lo que se ha visto, muy querida por la parroquia socialista: la actriz Loles León, que, tras gritar «¡Visca el Barça!», se expresó en catalán y castellano reivindicando a las mujeres de los años 70 que «todavía tienen las metas bien puestas» y a las abuelas, y pidió el voto con vehemencia y destreza para defender los derechos que «han costado tanto de conseguir» y «evitar lo que nos pueda venir encima».

Otro de los rostros habituales de la biosfera socialista ha sido Joan Manuel Serrat, que envió un vídeo con el que pidió cumplir el «deber del derecho de votar». No todo fueron flores y violas. Los servicios de seguridad expulsaron a tres personas que reivindicaron la libertad de los huelguistas encarcelados. Precisamente, hoy, el PSC ha tenido un mal día en el Parlamento porque toda la oposición ha pedido la comparecencia de la consejera Núria Parlon por este caso.