El gobierno español ha aprobado este martes en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones españolas del próximo domingo 29 de noviembre un paquete de reales decretos ley con un marcado carácter social y de fiscalidad. El ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz exprime así la recta final de la campaña electoral con medidas que amplían los permisos laborales, prorrogan las bonificaciones al transporte público hasta 2027 y alargan el impuesto a la banca para destinar su recaudación a políticas de vivienda. Esta avalancha de medidas sociales busca cumplir compromisos pendientes del acuerdo del ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar antes de que el ejecutivo entre en funciones el próximo lunes. Todos los decretos aprobados deberán pasar posteriormente el filtro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para su convalidación parlamentaria.

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Ampliación de permisos: diez días por defunción y 20 semanas por nacimiento

Uno de los ejes centrales del paquete aprobado por el Consejo de Ministros antes de que este entre en funciones es la reforma del Estatuto de los Trabajadores para ampliar el permiso retribuido por defunción de cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, que pasa de los dos días actuales a diez días laborables. El texto también incorpora el derecho a reducir o adaptar la jornada laboral para acompañar a familiares en cuidados paliativos, y también un nuevo permiso retribuido de un día para acompañamiento en procesos de eutanasia. En paralelo, el ejecutivo ha dado luz verde a la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de menores hasta las 20 semanas para cada progenitor, una semana más que las 19 vigentes hasta ahora. En el caso de las familias monoparentales, la prestación retribuida al 100% se eleva de 32 a 34 semanas.

«Nadie supera una pérdida en dos días ni en diez, pero esta norma da más tiempo para despedirse sin mirar el reloj», defendió Pedro Sánchez cuando adelantó la ampliación del permiso. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que «criar es cosa de dos» y ha justificado la mejora para las familias monoparentales asegurando que «una madre sola no puede tener menos tiempo para cuidar que una pareja». «Hoy damos un paso adelante y satisfacemos parte de lo que necesita nuestro país, que es adecuar la legislación a la realidad social», ha sentenciado.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un acto de precampaña / EP

Prórroga de las bonificaciones al transporte público

En el ámbito de la movilidad, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley dotado con 1.213 millones de euros para prorrogar durante todo el año 2027 las ayudas y descuentos al transporte público que caducaban este 31 de diciembre. El esquema mantiene la gratuidad para los menores de 14 años, los descuentos para jóvenes y la bonificación estatal del 20% a los abonos multiviaje autonómicos y locales –sujeta a una posible revisión a la baja de diez puntos el segundo semestre–. Asimismo, en Cataluña y en el resto del Estado se mantiene el abono mensual de 20 euros para Rodalies y Cercanías (10 euros para jóvenes), el descuento del 40% en Media Distancia y el 50% en los servicios Avant declarados de Obligación de Servicio Público. También se garantiza la continuidad del Abono Único estatal de 60 euros mensuales.

Impuesto a la banca para políticas de vivienda

La tercera pata de la batería gubernamental tiene un carácter fiscal y va dirigida a una de las principales preocupaciones ciudadanas: el acceso a la vivienda. El gobierno español ha aprobado extender un año más, hasta el ejercicio 2027, el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras. Según las previsiones del Ministerio de Hacienda, esta prórroga permitirá recaudar unos 1.400 millones de euros adicionales. El decreto establece que estos recursos se destinarán íntegramente a políticas de vivienda –construcción de parque público asequible, rehabilitación y deducciones al alquiler– a través de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

Reducción del IRPF para autónomos

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado una reducción de IRPF «de 465 millones» de euros para 2,6 millones de los autónomos, reducciones en los pagos fraccionados y ha eliminado la obligación de presentar autoliquidaciones trimestrales de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros. En lugar de eso, estos autónomos presentarán una única declaración anual y abonarán tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre que calculará la Agencia Tributaria dividiendo entre cuatro la cuota del ejercicio anterior. «Pasaremos de cuatro declaraciones a una, con el ahorro que significa en cuanto a complejidad administrativa, burocrática y a la carga que deben soportar para las obligaciones tributarias», ha defendido el ministro.

Pedro Sánchez, Salvador Illa, Jaume Collboni y Lluïsa Moret, en un acto del PSC / ACN

La Generalitat compra 460 viviendas sociales

Por otro lado, el Gobierno de la Generalitat –también en manos de los socialistas– ha aprobado una inversión de 40,28 millones de euros para comprar 460 pisos a las sociedades BuildingCenter, SAU y LivingCenter Activos Inmobiliarios S.A. Estos inmuebles ya eran gestionados en régimen de cesión por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, pero con la operación pasarán a integrarse de manera definitiva al parque público, lo que impedirá que vuelvan al mercado privado. Según ha explicado la consejera portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, el objetivo es garantizar la estabilidad residencial de las familias que ya viven allí para que no tengan que preocuparse por la finalización de los contratos o de la cesión actual.

Aparte de esta medida, el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado de manera provisional el plan especial urbanístico para la construcción de más de 300 viviendas públicas de alquiler, en la modalidad de alojamientos dotacionales, en los municipios de Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tiana y Corbera de Llobregat. El proyecto prevé levantar estos inmuebles en 5 solares de titularidad pública destinados a equipamientos –2 en Corbera de Llobregat y 1 en cada una de las otras localidades–. El documento se enviará ahora al ejecutivo catalán para aprobarlo definitivamente, después de haber dado luz verde también al texto refundido del plan de alojamientos dotacionales en Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat y Santa Coloma de Cervelló.