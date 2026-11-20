El presidente del gobierno español y candidato del PSOE para las elecciones del 29-N, Pedro Sánchez, ha evitado el cuerpo a cuerpo y ha esquivado en todo momento las referencias a Carles Puigdemont que le ha hecho el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el cara a cara televisivo moderado por la periodista María Casado. Sánchez ha mantenido un tono contenido e institucional y ha evitado responder a la mayoría de las preguntas directas e interrupciones de su rival, evitando asumir ningún tipo de riesgo y renunciando al tono audaz de su técnica dialéctica habitual.

Feijóo abrió el debate –en el cual, más allá de la palabra «Puigdemont» no se ha hecho ninguna mención a Cataluña, ni al debate territorial en general y ni siquiera al modelo de financiación– con una ofensiva frontal que aspiraba a cuestionar la credibilidad del jefe del ejecutivo y ha recuperado las descalificaciones de Carles Puigdemont en una entrevista en El Mundo, donde el líder de Junts ha calificado al líder del PSOE de ser una persona «amoral, cínica, con una ambición desmesurada y capaz de vender España». El candidato popular ha encadenado estas críticas con un repaso a las polémicas de la legislatura, el caso Koldo, los casos judiciales del entorno del presidente, la falta de presupuestos o el gran apagón, y ha cerrado su intervención inicial haciendo suyo el argumento que Sánchez utilizó en el pasado: «España merece un presidente decente».

Aunque el rival ha hecho oídos sordos a estos ataques –no se ha defendido–, Feijóo no se ha dado por vencido e intentó nuevamente sacudir a Sánchez: «Veo que no ha desmentido al señor Puigdemont, el hombre que cambió su investidura por impunidad. Si eso es lo que piensan sus socios de usted, imagínese el resto de los españoles». Pero ni así consiguió obtener una réplica del presidente español, que en todo momento se ha mantenido al margen de esta cuestión. De hecho, el cara a cara ha parecido más un monólogo de cada candidato que un cara a cara, a pesar de los intentos de Feijóo de arrastrar al fango a su contrincante.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los estudios Sequoia de Tres Cantos, donde protagonizarán el único cara a cara de esta campaña electoral / Eduardo Parra / Europa Press

Los accidentes de Adamuz y Urda y petición de disculpas

En cuanto a los servicios públicos, Feijóo ha exigido a Sánchez que pidiera perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, ha prometido una auditoría independiente comenzando por el corredor andaluz y ha afirmado que «el dinero de las carreteras y de los ferrocarriles iba a parar a sobornos». Sánchez ha pedido perdón a las víctimas y ha asegurado: «Es un dolor que llevaré conmigo». Y ha advertido de un riesgo de «involución» social con el PP y Vox y ha reprochado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no haber destinado a los hospitales los fondos transferidos para la sanidad.

Corrupción: la gran batalla y más disculpas

La corrupción ha centrado uno de los tramos más duros del debate. Feijóo ha acusado a Sánchez de colocar personas en cargos a pesar de ser investigadas, ha vinculado la convocatoria electoral a dos supuestos sumarios de financiación irregular del PSOE, le ha acusado de «organización criminal» y le ha preguntado reiteradamente: «¿Quién le pagó las primarias?», pero no ha obtenido respuesta por parte del líder del PSOE, que ha estado a la defensiva pero por la vía minimalista en todo momento. Sánchez se ha limitado a pedir perdón por los casos de corrupción que ha «sufrido» su partido –sin mencionar el caso Koldo, Begoña Gómez o el caso Leire Díez y Santos Cerdán–, al mismo tiempo que ha rechazado recibir lecciones del PP y ha negado de manera rotunda haber recibido dinero de la prostitución o haber manipulado las primarias.

Sánchez ha respondido reconociendo que su gobierno «no ha sido perfecto», que ha cometido «errores» y, incluso, ha reconocido que ha confiado en «gente» en quien no debería haber confiado, pero ha defendido el balance general: «España está mejor que en 2018». A lo largo del debate, el líder socialista ha optado por no entrar en las provocaciones ni en el cuerpo a cuerpo, incluso dando la razón «en parte» a su adversario en algunos momentos, para rebajar la tensión, mientras Feijóo acumulaba interrupciones –que le valieron un aviso de la moderadora cuando tenía el tiempo agotado.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los estudios Sequoia de Tres Cantos, donde protagonizarán el único cara a cara de esta campaña electoral / Eduardo Parra / Europa Press

Vivienda y economía, las dos primeras carpetas

En el bloque de la vivienda, Feijóo ha reprochado a Sánchez que actúe «como si hubiera llegado al gobierno hace 15 minutos» tras ocho años, ha vinculado el problema de acceso a la vivienda a las ocupaciones y le ha reprochado que instrumentalizara el caso de Maricarmen para convocar elecciones. Sánchez, por el contrario, ha defendido «el real decreto ley de Maricarmen» –así lo ha llamado varias veces– contra los desahucios de personas vulnerables y ha acusado al PP de hacer una «oposición destructiva contraria al sentido común» por haberlo rechazado en el Congreso. También ha reiterado su pulso a los «fondos buitre» y a los grandes tenedores.

En el ámbito económico y fiscal, Feijóo ha puesto el foco en el costo de la vida y la presión fiscal con frases como «el PIB no se come» o «usted ha triturado a la clase media», ha reclamado eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y, si gobierna, se ha comprometido a aprobar los presupuestos de 2027 en primavera y los de 2028 antes de finalizar el año. Sánchez ha reivindicado el crecimiento económico y el aval de la Comisión Europea, ha defendido subir por ley el salario mínimo interprofesional cada año y ha advertido contra un giro de 180 grados con el PP y Vox.

El minuto de oro de cada candidato

En el minuto de oro, Feijóo ha pedido el voto reivindicando su capacidad de gestión porque España «necesita un cambio y servidores competentes y decentes», marcando así distancias con los mítines electorales del PSOE: «No bailo en los mítines, pero tampoco robo ni miento». Finalmente, Sánchez, que ha presentado a España como un «faro» ante el avance de «la internacional ultraderechista», ha hecho un llamado a movilizar el voto socialista para continuar avanzando: «Quien pueda votar, que vote. Vota con toda tu fuerza al Partido Socialista».