Carles Puigdemont ha asegurado que el PSOE le propuso hacerse una fotografía con Pedro Sánchez en los pasillos del Parlamento Europeo, pero que rechazó la propuesta porque buscaba un encuentro político discreto y sin cámaras. Así lo ha explicado el presidente en el exilio en la segunda parte de la entrevista que publica este jueves El Mundo, en la que sostiene que la iniciativa de los socialistas no respondía al tipo de conversación que quería mantener con el presidente español. «No me interesa la foto, joder», ha espetado Puigdemont, quien ha asegurado que aquel encuentro no se llegó a producir y que la propuesta le transmitió que en el PSOE «no habían entendido nada» de su manera de ser ni de lo que piensa. En la primera parte de la entrevista, publicada esta mañana, Puigdemont ya ha reconocido que aprovechó la ambición de poder de Sánchez, a quien ha tildado de «amoral», para pactar la ley de amnistía y “derrotar a España”.

Portazo a Vox

El dirigente de Junts ha descartado de manera categórica cualquier posibilidad de acuerdo con Vox, incluso en el hipotético escenario de «política ficción» en que sus votos de Junts fueran necesarios para facilitar una mayoría de las derechas españolas. Puigdemont ha sido contundente: si el partido de Santiago Abascal llamara a la puerta, recibirían un «portazo en las narices» que recordarían toda la vida. «En Cataluña da miedo, da mucho miedo», ha dicho en referencia a la formación, añadiendo que Junts se sitúa «en otra trinchera». También ha descartado un pacto con el PP, al considerar que cualquier entendimiento con los populares requeriría la participación de Vox.

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviniendo en el debate final de la amnistía en el pleno del Congreso / Europa Press

Puigdemont también ha abordado el encuentro con Santos Cerdán en el Parlamento Europeo en 2023, bajo una fotografía de la urna del 1-O, y ha negado que fuese premeditado o que tuviera intención de humillar al dirigente socialista. Junts, ha explicado, no disponía de una sala para reunirse, y aquella se la cedió otro eurodiputado. Sobre los casos de corrupción que afectan al exsecretario de organización del PSOE y al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido que el caso Cerdán le sorprendió «muchísimo» y que le supo mal personalmente. También ha considerado «inconcebible» que Sánchez no tuviera indicios de los casos que afectan a su entorno, y ha criticado la contundencia con que condenó a Cerdán tras la detención.

Lawfare y Pegasus

En la entrevista, Puigdemont también ha advertido al PSOE que sea «muy prudente» a la hora de utilizar el término lawfare, recordando los indicios que apuntan que también los socialistas lo han practicado. No obstante, ha admitido que puede haber sincronización entre agendas políticas y judiciales. En cambio, ha calificado de «clarísimamente» lawfare las causas contra su abogado, Gonzalo Boye, que atribuye a un clima de intimidación a su entorno. Preguntado por Pegasus, ha vinculado el cambio de posicionamiento del gobierno español sobre el Sáhara Occidental con el espionaje a través del programa israelí, a partir de las informaciones aportadas por una periodista marroquí a la comisión de investigación de la Eurocámara.

Gonzalo Boye, en una comparecencia en el Senado/Pool Senado

29-N y el retorno a Cataluña

De cara al 29-N, Puigdemont ve «muy poco probable» que Sánchez pueda articular una mayoría parlamentaria o convencer a Junts de que cumplirá los pactos. En este sentido, ha avalado la demanda de Míriam Nogueras para que el presidente español dé un paso al lado si pierde la mayoría, y ha concluido irónicamente diciendo que, tras la experiencia de los últimos años, no le compraría ni una «bicicleta usada». En cuanto a su retorno a Cataluña, ha evitado concretar planes y ha dicho que necesita reconectar con la sociedad catalana tras nueve años en el exilio. Sí que ha asegurado, no obstante, que «hará política hasta el final de sus días».

En cierto momento de la entrevista, Puigdemont ha relatado las maniobras de distracción que utilizó durante la fugaz visita a Barcelona en agosto de 2024, como dejar los teléfonos en un vehículo, y ha negado que en 2017 cruzara la frontera oculto en un maletero. Respecto a este episodio, ha destacado con cierta indignación que la Generalitat activó la Operación Jaula «como si fuera Bin Laden».