El presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, irrumpió este jueves en la campaña electoral con una entrevista en el diario El Mundo donde asegura que se aprovechó de la ambición del presidente del gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para pactar la ley de amnistía y «derrotar a España». Sus palabras han provocado una reacción en cadena de las demás formaciones políticas, tanto en Cataluña como en el estado, en plena carrera electoral para la cita del 29-N. PSC, ERC y los Comuns han cargado contra Puigdemont por la entrevista e incluso le han pedido que «respete» la presidencia de la Generalitat. En cambio, PP y Vox han aprovechado para cargar contra Sánchez hasta el punto de que los de Santiago Abascal están estudiando si la entrevista a Puigdemont implica «delitos» de Sánchez.

Desde el exilio, Puigdemont relata cómo, después de las elecciones españolas de 2023, su equipo decidió poner a prueba los límites del líder socialista una vez que el PSOE llamó a su puerta para negociar la investidura. El expresidente ha calificado a Sánchez de una persona «amoral y con una ambición desmesurada» y asegura que su estrategia consistió en calcular «hasta dónde podíamos empujarlo, hasta dónde podíamos llevarlo para que nosotros pudiéramos sacar provecho» a pesar de que los socialistas habían negado inicialmente que aprobaran la amnistía. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cerrado filas inmediatamente con el líder de la formación y ha suscrito «de la primera a la última palabra» de la conversación. Asimismo, ha defendido la conveniencia de explicarlo, incluso a través de cabeceras que se puedan percibir como más «hostiles».

Choque frontal del PSC, ERC y los Comuns

La intervención de Puigdemont ha recibido una respuesta contundente desde el ejecutivo catalán y las izquierdas. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha afirmado en una entrevista en Aquí Catalunya de la Cadena SER que la estrategia del líder de Junts «no se entiende», porque considera que «se alinea con PP y Vox» y retrotrae el debate a «tiempos pasados» de confrontación. Dalmau, de hecho, ha augurado que Puigdemont tendrá que dar explicaciones «incluso con gente de su formación». Por otro lado, Gabriel Rufián ha reclamado a Puigdemont desde una rueda de prensa en la ACN que «respete la institución de la presidencia de la Generalitat» y le ha recetado «memoria».

El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 29-N, Gabriel Rufián, da el pistoletazo de salida de la campaña electoral / ACN

El cabeza de lista de ERC ha reivindicado que fue su formación quien consiguió sacar a los presos políticos de la cárcel «en medio de gritos de botiflers y traidores» y quien impulsó la amnistía, al tiempo que ha deseado que Junts abra un «período de reflexión» una vez pasados los comicios. En la misma línea se ha expresado el ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun. En una atención a los medios organizada por EFE en Barcelona, Urtasun ha calificado de «alucinante» la manera en que Puigdemont ha entrado en campaña y le ha acusado de jugar el juego «a la derecha política y mediática de Madrid, los que le han perseguido», situando a Junts en este espacio político a pesar de augurar una fuerte movilización progresista en Cataluña.

El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa / ACN

El PP habla de «acta notarial» y Vox pide actuar en los tribunales

En el otro extremo, la derecha española ha utilizado la entrevista como munición directa contra la Moncloa. El portavoz y jefe de campaña del PP, Borja Sémper, ha descrito las declaraciones como «el acta notarial» de una legislatura diseñada únicamente para la «supervivencia» de Sánchez y donde el poder se ha entendido «como un fin en sí mismo». Sémper ha concedido que Puigdemont «dice la verdad» y no ha cerrado la puerta a futuros entendimientos entre los populares y Junts, recordando que durante esta legislatura ya han alcanzado acuerdos en materia laboral.

Más allá ha ido el cabeza de lista de Vox, Santiago Abascal, que desde Castilla y León ha anunciado que ha pedido a los servicios jurídicos del partido que estudien el contenido de la entrevista para determinar «qué delitos se han podido cometer» en lo que considera una venta de la soberanía española a cambio de una investidura. Abascal ha acusado a Sánchez de pagar su cargo «con el dinero, la dignidad y el futuro de los españoles» y ha extendido los ataques a la política exterior, asegurando que el presidente español «se ha arrodillado también ante Marruecos», país del cual ha afirmado que posee «el teléfono completo de Pedro Sánchez con las claves de toda su mafia».