Los electores de Tarragona encontrarán este 29-N dos candidaturas que no aparecerán en las papeletas de ninguna otra demarcación catalana. Se trata de Convergents (CNV) y Por Un Mundo Más Justo (M+J), dos formaciones con trayectorias, idearios y objetivos muy diferentes, pero que comparten una circunstancia electoral: solo han conseguido proclamar candidatura en Tarragona dentro de Cataluña. Su presencia es una de las pequeñas curiosidades de unas elecciones que presentan una oferta política algo desigual según el territorio. En total, las juntas electorales provinciales han proclamado 44 candidaturas al Congreso de los Diputados en Cataluña. La distribución es de 11 en Barcelona, 10 en Girona, 10 en Lleida y 13 en Tarragona. Así, la demarcación tarraconense es la que ofrece más opciones a los electores, mientras que Girona y Lleida tienen el número más reducido de listas. Nueve formaciones se presentan en las cuatro circunscripciones: el PSC, ERC, Junts per Catalunya, Comuns-Front Ampli, PP, Vox, Alhora, Frente Obrero y el Partido Comunista de los Trabajadores de Cataluña. El resto de candidaturas tienen una implantación territorial más limitada.

Convergents reivindica el legado de CDC

Una de las dos formaciones exclusivas de Tarragona es Convergents, un partido que reivindica explícitamente la herencia política de Convergència Democràtica de Catalunya. La formación nació en 2017, el mismo año en que se disolvió CDC, impulsada por el exconseller de Justicia Germà Gordó y con la voluntad de preservar su legado político. Hasta ahora había mantenido acuerdos electorales con Junts, pero este octubre rompió relaciones con el partido de Carles Puigdemont. Se define como una fuerza de centro, soberanista y de orden, y defiende recuperar el catalanismo de gobierno, con más autogobierno y capacidad de decisión para Cataluña. El cabeza de lista es Cristian Orellana Trujillo, representante sindical de los estibadores del Puerto de Tarragona. La formación también presenta candidatura al Senado en la misma demarcación, con Demelsa Bartual Soria como líder.

Vista general de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados / Europa Press

Su programa electoral para el 29-N combina reivindicaciones nacionales con propuestas económicas y sociales. Entre las principales medidas está la reclamación de un concierto económico para Cataluña, una fiscalidad más favorable para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, y la eliminación de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio. También plantea medidas en vivienda, educación, sanidad e inmigración, con una apuesta por reforzar los requisitos de integración lingüística.

Una formación que quiere llevar la justicia global al Congreso

La otra candidatura singular es Por Un Mundo Más Justo, conocida como M+J. Fundada en 2004, es una formación de ámbito estatal que sitúa la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión social en el centro de su proyecto político. A diferencia de Convergents, no tiene como eje principal la reivindicación nacional catalana, sino una concepción global de los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación internacional. El partido defiende que la política debe dar respuesta a tres grandes retos: la desigualdad y las migraciones, la crisis ecológica y la crisis política. Entre sus propuestas está la ampliación de la vivienda pública y asequible, el refuerzo de los servicios sociales, la mejora del ingreso mínimo para combatir la pobreza, unas pensiones dignas y políticas de regularización e integración de las personas migrantes. También apuesta por una fiscalidad más justa y por la cooperación internacional.

La formación presenta candidaturas al Congreso en 26 provincias españolas, pero Tarragona es la única demarcación catalana donde ha conseguido proclamar su lista. El cabeza de candidatura es Charles Toja Muiños, mientras que María del Carmen Barros encabeza la propuesta al Senado.

Dos candidaturas minoritarias en una papeleta con 13 opciones

La presencia de Convergents y M+J ilustra la diversidad de la oferta electoral y las dificultades que tienen las formaciones pequeñas para lograr una implantación territorial amplia. La normativa electoral y los requisitos para presentar candidaturas, especialmente para los partidos sin representación parlamentaria, condicionan la posibilidad de competir en todas las circunscripciones. Estos partidos necesitan el aval de al menos el 0,1% de los electores inscritos en el censo de la circunscripción, y en el caso de ser agrupaciones de electores, necesitan recoger el aval de al menos el 1% de los inscritos en el censo electoral de la provincia.

En el caso de Tarragona, las dos formaciones comparten espacio con once candidaturas más, entre las que se encuentran las principales fuerzas políticas catalanas y estatales. Las papeletas incluirán, además del PSC, ERC, Junts, Comuns-Front Ampli, PP, Vox y Alhora, formaciones como Frente Obrero, el Partido Comunista de los Trabajadores de Cataluña, Se Acabó la Fiesta y PACMA.