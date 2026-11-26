TV3 acaba de anunciar la fecha de estreno de Joc de cartes, un concurso que este año generará aún más curiosidad porque esta será la última temporada con Marc Ribas al frente. El icónico presentador se despedirá de los televidentes después de cinco entregas especiales en las que reunirá a algunos de los mejores concursantes que han pasado por el programa a lo largo de estos años. Después de una década al mando, será el también chef Arnau París quien tomará el relevo a mitad de temporada. El próximo miércoles 2 de diciembre, sin embargo, la audiencia tiene una cita con uno de los regresos más esperados.

Las próximas y últimas aventuras de Marc en el programa consistirán en encontrar a los mejores concursantes con carácter de las cuatro provincias catalanas y los mejores pies de cerdo, uno de sus platos fetiche. Será una temporada «cañera«, de hecho, un estreno que puede llegar a hacer audiencias aún mejores que las de los últimos años. En el quinto programa, ambos presentadores se encontrarán en un final «muy emotivo» que puede encoger el corazón de los fans del formato. Después, ocho capítulos más con la única presencia de Arnau en esta segunda vida del espacio.

Joc de cartes estrenará pronto la última temporada con Marc Ribas | 3Cat

¿Por qué deja Joc de cartes, Marc Ribas?

«Después de 10 años, tengo la sensación de que ya lo he hecho todo«, confiesa Marc Ribas en un vídeo que ha compartido la cadena a través de Instagram. El anuncio de su marcha dejó a todos boquiabiertos, ya que cuesta imaginar el programa sin él como presentador. ¿Qué es lo que más echará de menos? El equipo, los restauradores, «las risas y la emoción«, dice. Esta despedida no supondrá el adiós definitivo de Marc Ribas de la televisión, ya que dice que tiene proyectos pendientes que son tan «fantásticos y emocionantes» como este.

Aún tendremos que esperar para verlos, pero, así que los televidentes tendrán que conformarse con su presencia en Cuines: «Me voy de Joc de cartes, pero no de TV3. Les costará un poco deshacerse de mí«. La cuestión es que necesita «hacer cosas nuevas» y para hacer cosas «grandes«, cree que es necesario «poder soltar» otras.

Arnau París sustituirá a Marc Ribas en Joc de cartes | 3Cat

Cinco capítulos con Marc Ribas que emocionarán a los fans que tanto lo echarán de menos después.