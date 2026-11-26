TV3 acaba d’anunciar la data d’estrena de Joc de cartes, un concurs que enguany generarà encara més curiositat perquè aquesta serà l’última temporada amb Marc Ribas al capdavant. L’icònic presentador s’acomiadarà dels teleespectadors després de cinc entregues especials en les que reunirà alguns dels millors concursants que han passat pel programa al llarg d’aquests anys. Després d’una dècada al timó, serà el també xef Arnau París qui li farà el relleu a meitat de temporada. El pròxim dimecres 2 de desembre, però, l’audiència té una cita amb un dels retorns més esperats.
Les pròximes i últimes aventures d’en Marc al programa consistiran a trobar els millors concursants amb caràcter de les quatre províncies catalanes i els millors peus de porc, un dels seus plats fetitxes. Serà una temporada “canyera“, de fet, una estrena que pot arribar a fer audiències encara més bones que les dels últims anys. En el cinquè programa, tots dos presentadors es trobaran en un final “molt emotiu” que pot fer encongir el cor dels fans del format. Després, vuit capítols més amb l’única presència de l’Arnau en aquesta segona vida de l’espai.
Per què deixa Joc de cartes, el Marc Ribas?
“Després de 10 anys, tinc la sensació que ja ho he fet tot“, confessa Marc Ribas en un vídeo que ha compartit la cadena a través d’Instagram. L’anunci de la seva marxa va deixar tothom amb la boca oberta, ja que costa imaginar el programa sense ell de presentador. Què és el que més trobarà a faltar? L’equip, els restauradors, “els riures i l’emoció“, diu. Aquest comiat no suposarà l’adeu definitiu de Marc Ribas de la televisió, per això, ja que diu que té projectes pendents que són tan “fantàstics i engrescadors” com aquest.
Encara haurem d’esperar per veure’ls, però, així que els teleespectadors s’hauran d’acontentar amb la seva presència al Cuines: “Marxo de Joc de cartes, però no de TV3. Us costarà una mica desfer-vos de mi“. La cosa és que necessita “fer coses noves” i per fer coses “grans“, creu que és necessari “poder deixar anar” d’altres.
Cinc capítols amb Marc Ribas que emocionaran els fans que tant el trobaran a faltar després.